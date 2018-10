Kunstanmelderen giver 1 hjerte til Aros’ nye kæmpeudstilling: Are you kidding me?

Maleri efter maleri. Det ene større end det andet. 7 eller 8 eller 9 meter høje billeder. Jeg har glemt præcis, hvad inspektøren på ARoS sagde, da han viste mig rundt, for jeg koncentrerede mig om at spore, om der var en understrøm af spørgsmål at stille til de her værker. Eller om der kommer spørgsmål ud af dem.



Blå bog Julian Schnabel Kunstner og filminstruktør. Født 1951 i New York. Fik sit første soloshow på det berømte Mary Boone Gallery i 1979 og blev en førende figur på kunstscenen i 1980’erne. Som filmskaber skrev og instruerede han 1996 spillefilmen ’Basquiat’ om en anden berømt kunstner fra 1980’erne, Jean Michel Basquiat. Har bl.a. instrueret filmene ’Before Night Falls’ (2000) og ’The Diving Bell and the Butterfly’ (2007).

Men det var en følelse, der bedst kan beskrives som ’are you kidding me?’, der bredte sig i mig, mens jeg gik rundt i det store atrium-område i ARoS’ niveau 1 med solen strømmende ind og med de mega-mega-store værker af amerikanske Julian Schnabel fra 1990. En kanin tilbeder en diamant i et af værkerne. Et det sådan, jeg skal have det over for de her kæmpeværker? Skal jeg tilbede kunsten, som var den en gulerod og jeg en kanin?

Aktion Paintings











Julian Schnabel. ARoS. Udstilling. Til 3. marts



Den første serie værker inde i udstillingen er o.k. ærlig og ’det er hvad det er’-agtig, og for det skal den have et halvt point: kæmpestore og med farvegradueringsfelter i midten i lyserød/rød med en uklædelig kant af ubemalet lærred rundt i kanten som en slags ramme og så med store, grove, mørke cirkelslag hen over det hele. Og fodspor. Fodsporene som kunstnerens direkte action-aftryk. Men så er malerierne alligevel befæstet med en form for poetisk titel: ’Last Attempt at Attracting Butterflies’. En kende selvhøjtideligt – et adjektiv, som passende kan copy-pastes ud over hele udstillingen, tænker jeg, mens jeg går videre.

Næste serie af også gigantiske malerier bærer alle den samme titel, ’Hat Full of Rain’, og består af fire tilsyneladende abstrakte malerier, hvor den dominerende farve er blå. Malerierne er dannet af klæde vædet i maling, som Schnabel har slynget op på lærredet. Som et ekstremt svagt ekko af både Jackson Pollock og action painting og af Yves Kleins performance-malerier med malingindsmurte kvindekroppe er den fysiske aktivitet væsentlig for værkerne, forstår man. Dette understreges i udstillingens titel, ’Aktion Painting’ (europæificeret med k i stedet for c). Et lige så svagt ekko af Cy Twombly emanerer fra værkerne.

De fire ord i titlen ’Hat – full – of – rain’ er anført i tynd skrift på en lidt casual kompositorisk måde. Og det tilsyneladende abstrakte i malerierne er slet ikke abstrakt. Schnabel har malet en sort bløppet hat. Malerierne har altså både direkte aftryk af virkeligheden (det opslyngede stof), en malet repræsentation af noget fra virkeligheden (den sorte hat) og ordets og skriftens betegnelse af virkeligheden igennem sproget. Der er for mig at se langt til præcisionen her – også selv om det måske er lige netop dette, at befinde sig mellem abstraktion og figur, som er Schnabels claim to fame. Men er der reelt set tale om en problematisering af maleriet som kunstnerisk genre her? Ikke rigtig.

En anden ting, som er gennemgående i udstillingen, er fortællingen om underlaget – det stykke stof, som der males på. Lærreder er ikke bare lærreder for Schnabel, men kan være lidt cheesy fotoprintet kunststof eller presenninger med syninger, som går ned igennem værkerne. Et oversize triptykon af store mørke værker med titlerne ’Apathy’, ’War’ og ’Consumption’ fra 1986 er malet udendørs i Mexico på lokale folks presenninger, som efter sigende har været brugt til at afdække lastbiler, og kunstneren nærmest besætter dette materiale med sine dyre-menneske-monster-tegninger. Men uden rigtig at bruge materialet til andet end at gøre det til sit eget.

Foto: Ken Cohen Photography/ARoS Stilen er af nogle kaldt neoekspressionisme, og amerikanske Julian Schnabels store malerier trækker da også langt væk fra den intellektuelle og konceptuelt prægede amerikanske kunst, der dominerede 70’erne. I serien med titlen 'Last Attempt at Attracting Butterflies' fra 1994 har kunstneren sat sine fodaftryk ud over værket.

Det samme med de værker, der er skabt på spanske markiser fra boder. På dem har kunstneren malet med hvid gesso (kalk-farve) og lavet sin egen version af den spanske maler Goyas signatur. Der er ingen yderligere behandling af den spanske og mexicanske kontekst i billederne. Fra det øjeblik Schnabel sætter penslen på underlaget, er det hans underlag, afskåret fra materialets kontekst og de for eksempel historiske, politiske og socioøkonomiske virkeligheder, som bor i materialets fibre. Og igen det samme med de to billeder, der forestiller piger. De er som resten gigantiske. Pigerne er anonymiserede, deres øjne visket ud. De er blevet til kunstnerens piger, og vi får ikke at vide, hvem de er. Er de individer? Nej, de er materiale på linje med alt det andet og er blevet til ’Big Girl Paintings’.

Det er for mig at se upræcist og uelegant, fordi værkernes oppustede skala og fundne materialer insisterer på autonomien og integriteten i maleriet, men samtidig forsøger de så aggressivt at låne fra kunsthistorien og den mystik, som uomtvisteligt omgiver godt maleri. Da Julian Schnabel i 1980’erne viste sine første værker, var de malet på smadrede tallerkener. Han genbesøger den teknik til slut i udstillingen i en serie nyere værker, som refererer direkte til van Goghs gravsted uden for Paris og det rosenbed, som vokser vildt om gravstenen. Det er ren kitsch.

Den grønne farve er død og som taget lige ud af tuben. Den lyserøde ligeså. Og her taler Schnabel direkte ind i sin egen skaber-mytologi og knytter an til sig selv som filmskaber og til sin nye biografiske film om van Gogh, som får dansk premiere til næste år. ’At Eternity's Gate’ hedder filmen. For mig at se kan man ikke komme længere fra evighedens port end foran disse malerier.