Foto: Privatfoto fra bogen Michael Forsmark har i hemmelighed arrangeret tilbageleveringen af havfruehovedet. Den finder sted på parkeringspladsen foran det daværende TvDanmark/Kanal 2 i Skovlunde uden for København. Han er her foreviget med hovedet på det sted, hvor hans kontakter kort tid forinden afleverede hovedet, mens han selv filmede scenen fra sit skjul i en container.

Michael Forsmark har i hemmelighed arrangeret tilbageleveringen af havfruehovedet. Den finder sted på parkeringspladsen foran det daværende TvDanmark/Kanal 2 i Skovlunde uden for København. Han er her foreviget med hovedet på det sted, hvor hans kontakter kort tid forinden afleverede hovedet, mens han selv filmede scenen fra sit skjul i en container. Foto: Privatfoto fra bogen

Han har været ramt af to blodpropper året før og mener, at tiden er inde til at fortælle sandheden om havfruedrabet og alle de andre forbrydelser og pressehistorier, han har været involveret i. Jeg har i første omgang takket nej til tilbuddet om at skrive en bog om hans liv. Mener ikke, der er nogen grund til at forherlige endnu en forhenværende vanekriminel med et efterskrift. Men hans fuldstændige accept af de krav, jeg har til et samarbejde, har fået mig til at ombestemme mig. Han er indforstået med, at den bog, jeg skriver om hans liv, ikke bliver en mikrofonholderbog eller en omgang glamourøs »her er dit liv«. Jeg har fortalt ham, at jeg på ingen måde vil kunne affinde mig med, at han redigerer i det, jeg skriver. Det krav har han accepteret. »Jeg vil ikke blande mig, det er helt op til dig at beskrive, hvordan du oplever mig og de ting, jeg har lavet«, har han sagt, men samtidig understreget, at han ikke vil være med til at bringe tidligere kriminelle venner i fedtefadet. Han vil indrømme egen skyld, men ikke »stikke«, som han formulerer det. Selv om han fortæller mig, at han ikke længere befinder sig på den forkerte side af loven, så må jeg forstå, at han stadig er underlagt »branchens« uskrevne regler. Hvis man vil bevare sit gode helbred, så sladrer man ikke om noget eller nogen.

»Jeg kan jo sidde her og tale med dig, og pludselig kan der stå tyve politifolk med maskinpistoler udenfor. Man kan ikke løbe fra fortiden, og der vil altid være nogen, der vil være parat til at anmelde dig for et eller andet«, siger han og fortæller om den sommer, da hans familie for alvor blev konfronteret med hans parallelle liv i den kriminelle underverden. Dengang det, der skulle have været en hyggelig og afslappende ferie i familiens sommerhus i Vestjylland, udviklede sig til noget, der kunne være taget ud af en Quentin Tarantino-film.

Buschaufføren, der blev genkendt

På en af de første feriedage ved Vesterhavet ser Michael Forsmark tilfældigt en person, han ikke har gjort sig forestillinger om at møde i sommerlandet. Han kender fyren fra København; og fra helt andre sammenhænge. Fra rockerverdenen. Forsmark har siden sin tidligste ungdom haft forbindelser til Hells Angels, og da han var yngre, var det hans absolut største drøm at blive medlem af rockerklubben. Det kom aldrig så vidt, at han kunne sy det eftertragtede rygmærke med dødningehovedet og englevingen på lædervesten. Men siden han som ung mand var bydreng for den ekstremt voldelige HA-rocker Jan Clark Jensen, har han været tæt på den danske rockerverdens superliga. I spjældet har han siddet på afdeling med sit store idol Blondie, HA-rockeren Bent Svane Nielsen, der i 1984 blev idømt 16 års fængsel for dobbeltdrabet på de to Bullshit-rockere Gnid og Padde, alias Steen Grabow Grander og Flemming Hald Jensen, der blev dræbt med adskillige knivstik på værtshuset Søpromenaden på Østerbro i september 1983. Og som både kriminel, og når han har arbejdet som tv-fotograf, har han haft mere eller mindre fri adgang til den danske HA-top.

Fakta Pressens beskidte gadedreng Michael Forsmark er født 27. april 1966 i Birkerød. Har befundet sig på den forkerte side af loven, siden han var 12 år gammel. Han røg i fængsel første gang som 15-årig. Ikke et ungdomsfængsel, men i Helsingør Arrest blandt hærdede kriminelle. Som fotograf har han udnyttet sine gode forbindelser i den kriminelle verden og omsat dem til velbetalte pressehistorier. Både ægte og konstruerede. Efter et tip var han til stede, da en gummiged væltede fængselsmuren i Vridsløselille i 1995. Under rockerkrigen var han betænkelig nær attentater og altid før sine kollegaer. Han var den eneste, der fik billeder, da Hans Engell smadrede sin Mazda 626 og politiske karriere i 1997. Har som en af få fotografer været velkommen i rockerborgene hos både Bandidos og Hells Angels, hos nynazister og højreekstreme grupper, i det autonome miljø omkring Ungdomshuset på Jagtvej og hos bandegrupperingerne i indvandrermiljøerne på Nørrebro. Alle steder er han blevet accepteret på grund af sin evne til ikke at tale over sig. Jens Høvsgaards bog 'Havfruemorderen Michael Forsmark' udkommer 15. oktober på . People’s Press. 320 sider, 299,95 kr. B Vis mere

Derfor ved han, at manden, han tilfældigt ser sidde bag rattet i en bus på en vestjysk landevej, ikke er en almindelig buschauffør, men en buschauffør, der er tidligere fuldgyldigt medlem af Hells Angels. Han ved også, at manden er blevet ekskluderet fra organisationen og er røget i bad standing – et rockerudtryk for, at man er fredløs og må jages året rundt. Når man er endt der, skal man holde sig langt fra sine tidligere klubkammerater og deres domæner, og alt, hvad der tidligere har forbundet én til broderskabet, skal fjernes fra jordens overfalde. Tatoveringer med klubbens logo og navn skal tegnes over, rygmærket og eventuelle smykker med klubbens symboler skal leveres tilbage, og alle billeder på Facebook og andre sociale medier, hvor man har ført sig frem som klubmedlem, skal slettes.

Men det er ikke det værste.

Ens liv og førlighed er konstant truet, og kommer man på tværs af sine tidligere »brødre«, kan man regne med, at følgerne bliver voldsomme. I heldigste tilfælde slipper man med at blive gennempryglet og efterladt med brækkede lemmer og måske en finger eller tre fattigere, uheldigst mister man livet.

Forsmark-familiens sommerhus ligger i en lille by med færre end 200 indbyggere, og da den tidligere rocker, som nu ernærer sig som buschauffør, finder ud af, at Michael Forsmark har udspurgt de lokale om hans situation, bliver han bange. Efter sin eksklusion fra Hells Angels har han indledt et samarbejde med politiet og har »sunget« om rockergruppens ulovlige aktiviteter; som betaling for oplysningerne, han har forsynet politiet med, har han fået politibeskyttelse og er blevet udstyret med en overfaldsalarm. Den aktiverer han, da han hører, at Forsmark snuser rundt i lokalområdet.

Jeg var med på alt, hvad der kunne laves penge på. Masser af penge. Det hele handlede om penge, penge, penge

»Jeg fortalte ikke en skid om hans fortid«, siger Forsmark. »Men han fik fuldstændig noia og fortalte politiet, at jeg var sendt ud af Hells Angels for at dræbe ham, og så lige pludselig landede der en politihelikopter foran sommerhuset, og det væltede ud med betjente med maskinpistoler. Jeg stod der med min datter på fire år og den mindste på halvandet, min svigermor var der også, og så blev jeg anholdt. Det var jo helt vildt. Og det kunne ske hele tiden«.

Det nye svar

Vi har sat os i hver sin ende af en sort lædersofa i stuen ved siden af køkkenet. Også herinde er der udstillet grønlandsk kunst i adskillige gulv-til-loft-montrer, og i skuffen under sofabordets glasplade kan man se en samling antikke politiskilte.

Michael Forsmark drikker cola af flasken i sin ende af sofaen, jeg har fået serveret min te i et krus, men hver gang jeg rækker ud efter det, skubber den sorte labrador til min arm.

Jeg har aftalt med Forsmark, at vores første samtale skal handle om Den lille Havfrue. Det er aldrig blevet opklaret, hvem det var, der tidligt om morgenen tirsdag den 6. januar 1998 savede hovedet af statuen på Langelinie, og selvom politiet havde søgelyset rettet mod Michael Forsmark i en grad, så han blev sigtet for forbrydelsen og sad isolationsfængslet i 13 dage, så har han indtil nu nægtet sig skyldig. Jeg har delt politiets mistanke; ja, jeg har rent faktisk længe følt mig overbevist om, at Forsmark er den skyldige og har flere gange konfronteret ham med min mistanke. Men hver gang har han nægtet og med et grin sagt: »Nej, det var da dig, var det ikke?«.

Nu forsøger jeg igen.

»Var det dig, der savede hovedet af havfruen?«, spørger jeg og puffer til hunden, som nu har stukket snuden ned i mit skridt.

Foto: Privatfoto fra bogen Michael Forsmark havde nem adgang i det kriminelle miljø til alle mulige slags våben. Det drager programmet ’Eleva2eren’ og TV 2 fordel af.

Michael Forsmark havde nem adgang i det kriminelle miljø til alle mulige slags våben. Det drager programmet ’Eleva2eren’ og TV 2 fordel af. Foto: Privatfoto fra bogen

Foto: Privatfoto fra bogen Bilen, som Michael Forsmark brugte til sin virksomhed som freelancefotograf, og også i forbindelse med 'drabet’ på Den Lille Havfrue, var denne skudsikre Chevrolet Suburban V8.

Bilen, som Michael Forsmark brugte til sin virksomhed som freelancefotograf, og også i forbindelse med 'drabet’ på Den Lille Havfrue, var denne skudsikre Chevrolet Suburban V8. Foto: Privatfoto fra bogen

Foto: Privatfoto fra bogen Flere år efter havfruedrabet får Forsmark en masse beslaglagte genstande tilbage fra Københavns Politi. Under efterforskningen havde politiets teknikere taget prøver fra dem for at komme til bunds i sagen.

Flere år efter havfruedrabet får Forsmark en masse beslaglagte genstande tilbage fra Københavns Politi. Under efterforskningen havde politiets teknikere taget prøver fra dem for at komme til bunds i sagen. Foto: Privatfoto fra bogen

»Kan du gå væk!« kommanderer Forsmark, men hunden er ligeglad. Den bliver hængende. Det gør mit spørgsmål også. Et eller andet sted i luften over lædersofaen, hvor det venter på Forsmarks svar. Men han reagerer ikke.

Jeg prøver igen: »Var det dig, der kappede hovedet af havfruen?«.

»Ja,« svarer han endelig. »Mig og et par stykker mere«.

»Hvordan får man sådan en sindssyg idé?«.

Han tager en slurk af colaen og beder igen hunden om at flytte sig.

Denne gang adlyder den og går, men kun for straks at vende tilbage med en gennemgnavet gummibold, som den placerer på mit ene lår. Forsmark opgiver lydighedskommandoerne og lader hund være hund. I stedet fortæller han om et redaktionsmøde, han deltog i 2. januar 1998 på det hedengangne TV3-program Go’ Morgen.

Leveringsdygtig i det hele

I to måneder har en redaktion på Nordisk Film i Valby produceret morgen-tv med nyheder, vejrudsigt og underholdning til TV3. Programmet har Reimer Bo Christensen og Hans Pilgaard som frontfigurer, og i kulissen er det den tidligere hårdtslående Ekstra Blads-journalist Paul Gazan, der styrer løjerne som chefredaktør. Men trods stjerneparaden af medarbejdere har TV3 ikke for alvor fået danskerne vænnet til, at de skal se fjernsyn om morgenen. Færre end 30.000 seere følger i gennemsnit programmet, og da TV 2 en måned efter sender Michael Meyerheim og Cecilie Frøkjær i luften med Go’ Morgen Danmark, begynder krisen for alvor at kradse hos TV3.

»Vi sad og fik et par øl, og så kom vi til at snakke om, at vi godt kunne bruge et scoop«, fortæller Michael Forsmark om redaktionsmødet.

Han er på det tidspunkt fast freelancer på Nordisk Film og arbejder blandt andet på programmerne Fak2eren til TV 2 og TV3’s Go’ Morgen, som begge bliver produceret af filmselskabet i Valby. Han har det som blommen i et æg og tjener godt. På begge programmer har man brug for hans kendskab og adgang til den kriminelle underverden.

Michael Forsmark sidder i fængsel, da han løser de første opgaver for Nordisk Film. Han kan se frem til at blive løsladt inden for en overskuelig tid, men indvilger i at begynde samarbejdet, allerede mens han stadig sidder i celle 648 i Vestre Fængsel. Fra cellen sørger han for at skabe den nødvendige kontakt mellem journalisterne i Valby og relevante personer i den kriminelle underverden. Og han er leveringsdygtig i det hele – smuglere, narkodømte, våbenhandlere. Ingen er længere væk end en besked fra Forsmarks celle.

På Nordisk Film er man begejstret for den nye samarbejdspartner og tilbyder ham flere tusind kroner pr. opgave. Men Forsmark er ikke interesseret i penge. Han har allerede en glimrende forretning med salg af hash, som han får smuglet ind i fængslet. Han betaler 18.000 kroner for et kilo og kan sælge det for 100.000.

Derfor beder han om en helt anden form for betaling for sit arbejde. Nordisk Film er blevet overtaget af mediehuset Egmont, som har de danske rettigheder til at udgive Disneys historier i blade og på video, og da Forsmark samler på film fra tegneseriegiganten, skriver han en liste med de titler, han mangler i sin samling og sender den til redaktionen. Journalist og tv-producent Troels Uhrbrand Rasmussen, der på det tidspunkt arbejdede på programmet Eleva2ren, husker i dag den atypiske afregning, da den gav visse udfordringer i det regelrette Egmont-system. Derfor måtte Forsmark selv afhente den store kasse med VHS-bånd på en udgang fra fængslet og behørigt kvittere for modtagelsen, fortæller Rasmussen.

Foto: Privatfoto fra bogen En spøg på et redaktionsmøde 2. januar på TV3-programmet ’Go’ Danmark’ bliver til virkelighed. Michael Forsmark siger, at han vil vædde 100 kroner på, at han tør skære hovedet af havfruen. Og gør det, sammen med nogle hjælpere. Og sørger også for tilbageleveringen. Han bliver ikke afsløret.

En spøg på et redaktionsmøde 2. januar på TV3-programmet ’Go’ Danmark’ bliver til virkelighed. Michael Forsmark siger, at han vil vædde 100 kroner på, at han tør skære hovedet af havfruen. Og gør det, sammen med nogle hjælpere. Og sørger også for tilbageleveringen. Han bliver ikke afsløret. Foto: Privatfoto fra bogen

Da Michael Forsmark igen er på fri fod, er han for alvor klar til at kaste sig over tv-arbejdet. Han bliver inviteret til møde på Nordisk Film, og snart er han i gang både som fotograf og som journalisternes stringer i det kriminelle miljø. Og tv-folkene er godt tilfredse. Hver gang de beder om noget, får de det leveret.

En af gangene er, da journalisterne på det populære fredagsprogram Eleva2ren vil dokumentere, hvor nemt det er at købe våben i Danmark. Cut ’N’ Move-sangerinden Thera Hoeymans er i 1994 blevet nyt kvindeligt sidekick til populære Ole Stephensen, og i et af sine første interviews har hun talsmanden fra organisationen Stop Volden og en politiassistent fra Rødovre Politi som gæster i studiet. De to mænd med kendskab til det kriminelle miljø kan fortælle den nye vært og de langt over én million tv-seere, at det nu ikke længere kun er i USA, at unge helt ned i skolealderen er bevæbnede – det er et stigende antal unge danskere også. Og det er nemt for de unge at få fat i både ulovlige knive og skydevåben, fortæller de to eksperter. Den påstand har Eleva2ren sat sig for at efterprøve:

»Vi sendte en medarbejder ud for at se, hvor nemt man kan købe ulovlige våben i det ellers normalt lovlige Danmark«, siger Thera Hoeymans i sit oplæg til en reportage, der tager seeren med ud i en dansk efterårsskov. Journalisten bag indslaget kan i sin speak fortælle, at det tog mindre end 24 timer, fra Eleva2rens medarbejder henvendte sig til kilder i den kriminelle del af det københavnske værtshusmiljø, til der var gevinst. En ternet tæppebylt med våben bliver foldet ud oven på de visne blade i skovbunden, og iført hvide handsker demonstrerer de to personer, Eleva2ren har sendt på våbenindkøb, hvad det er lykkedes dem at få fat i i løbet af bare et døgn.

Det var gutter, jeg kunne stole 110 procent på. Sådan nogle, der ikke snakker og ikke praler af det, de laver

»Det her er en Browning, og det her en Smith & Wesson 10-millimeter tromlerevolver, og her har du en Stengun med lyddæmper«, fortæller de to og oplyser også pris på hvert enkelt våben.

Mændene, der optræder med handsker og forvrængede stemmer, er Michael Forsmark og hans ven – en lillebror til et fuldgyldigt medlem af Hells Angels. Men i løbet af de annoncerede 24 timer har ingen af dem været i nærheden af en illegal våbenhandler. Samtlige de våben, seerne og journalisten præsenteres for, tilhører enten dem selv eller venner i miljøet, som de har lånt dem af. I alt har Forsmark og HA-medlemmets lillebror samlet 25 forskellige våben sammen, heriblandt håndgranater, maskinpistoler og pistoler med lyddæmpere. Alt er blevet pakket i sportstasker og ind i det ternede tæppe og transporteret til en skov i Farum.

De to falske våbenkøbere morer sig under optagelsen over den forestilling, de og tv-holdet har sat op, og som de bliver betalt fyrsteligt for at deltage i. Derfor mener de heller ikke, at den skal have for lidt. Journalisterne og tv-seerne skal have fuld valuta for pengene og se, at det er rigtige våben og ikke attrapper, der bliver vist frem. I forvejen har Forsmark og hans makker fået transporteret en jernplade og en trædør op i skoven i Farum og placeret rekvisitterne i nærheden af det sted, hvor afsløringen af de mange våben foregår for rullende kameraer. Mens de måbende tv-folk ser til, begynder de to sammensvorne at skyde til måls mod jernpladen og døren. Det brager løs, og lydmanden bliver så chokeret, at han flygter fra stedet. Det er for grænseoverskridende, det der foregår, og han vil ikke være med. Han er så vred og rystet, at han truer med at opsige sin stilling på Nordisk Film, og han er ikke den eneste, der reagerer. Skovfogeden hører også skuddene og tror, der er krybskytter på færde i hans revir. Derfor alarmerer han politiet, og tv-holdet vælger i al hast at tage flugten, da de hører politisirener nærme sig.

Foto: Privatfoto fra bogen Michael Forsmark lever godt i fængslet af at smugle hash ind og sælge det med tårnhøj fortjeneste. På billedet flasher han et stykke bar mave og en plade hash. Han er også begyndt at arbejde for Nordisk Film, og da han har penge nok fra hashsalget, beder han om at få lønnen udbetalt i Disney-film, som han samler på. Der falder også lidt af til vennerne: På væggen bag hans kammerat ses en plakat med TV 2's skærmtrold Hugo.

Michael Forsmark lever godt i fængslet af at smugle hash ind og sælge det med tårnhøj fortjeneste. På billedet flasher han et stykke bar mave og en plade hash. Han er også begyndt at arbejde for Nordisk Film, og da han har penge nok fra hashsalget, beder han om at få lønnen udbetalt i Disney-film, som han samler på. Der falder også lidt af til vennerne: På væggen bag hans kammerat ses en plakat med TV 2's skærmtrold Hugo. Foto: Privatfoto fra bogen

Men sikkert tilbage i studierne i Valby er alle glade. Michael Forsmark har endnu en gang leveret varen. Journalisterne har fået det, de håbede på, og få dage senere kan Thera Hoeymans præsentere TV 2’s seere og den øvrige presse for historien om, hvor let det er at købe våben i Danmark. Michael Forsmark morer sig kosteligt, mens han beretter om, hvordan han og vennen chokerede journalisterne på Nordisk Film, og over hvor stor opmærksomhed hans historie fik.

»Hey, jeg har en idé«

Det er også opmærksomhed, det handler om på redaktionsmødet på TV3’s Go’ Morgen. Tilrettelæggerne taler om, hvilke historier der vil kunne profilere programmet. Flere forslag bliver kastet op, men endnu har man ikke fundet formlen, der kan give Meyerheim og Frøkjær baghjul.

»Hvis nogen savede hovedet af Den lille Havfrue, ville det være et scoop«, er der ifølge Michael Forsmark én, der pludselig siger.

»Ja, for helvede da!« råber en stemme fra en af de andre redaktioner i det åbne kontorlandskab. »Er det ikke snart 30 år siden sidst? Det kunne være fedt, hvis det skete igen!«.

»Det kan da godt ske, kan det ikke, Michael?«, siger Henrik Bergqvist. Han er programmets researcher og upliner, det vil sige den person på redaktionen, der sørger for at få de rette interviewpersoner i morgenstudiet.

»Alt kan ske«, svarer Forsmark og foreslår et væddemål på 100 kroner om, at han tør skære hovedet af den berømte statue. Alle på redaktionen griner og tager det som en spøg. Alle undtagen Michael Forsmark, som efterfølgende ringer til nogle af sine venner og siger: »Hey, jeg har en idé, vi skal skære hovedet af havfruen. Jeg har væddet 100 kroner på, at jeg tør«.

»Vi er på«, svarer vennerne.

Det er de altid, når Michael Forsmark ringer.

De venner, Forsmark ringer til, kommer fra det højreekstreme grønjakkemiljø i Studsgaardsgade på Ydre Østerbro, og flere af dem er dybt involveret i hans kriminelle forretninger med blandt andet indbrud, smugling, våben og salg af kokain til det københavnske jetset og – ifølge Forsmark selv – festkredsen omkring kronprins Frederik. Og i modsætning til Forsmarks kontakter i tv-verdenen, som betragter ham som forhenværende kriminel, ved vennerne fra Studsgaardsgade godt, at han langtfra er forhenværende; men han behøver ikke at frygte, at de taler over sig.

»Det var gutter, jeg kunne stole 110 procent på. Sådan nogle, der ikke snakker, og ikke praler af det, de laver. Nogle, jeg stadig deler ret vilde hemmeligheder med«, siger Forsmark og fortæller mig, at selvom han tjente godt på sit arbejde som fotograf og fixer i tv-branchen, så var det ikke nok.

»Jeg var med på alt, hvad der kunne laves penge på. Masser af penge. Det hele handlede om penge, penge, penge«, siger han fra sin ende af sofaen.

Jeg kan jo sidde her og tale med dig, og pludselig kan der stå tyve politifolk med maskinpistoler udenfor. Man kan ikke løbe fra fortiden

Den sorte labrador løfter hovedet og kigger på ham, den har endelig opgivet at få min opmærksomhed og har i stedet lagt sig på gulvet mellem Forsmark og mig. I værelset ved siden af rumsterer husets teenagedatter. Hun kan ikke undgå at høre sin fars fortælling, og det bekymrer ham åbenbart ikke, at døren til hendes værelse står åben. Han sænker på intet tidspunkt stemmen. Heller ikke, da han igen går i gang med at fortælle om de problemer, man må leve med, når man har så meget på ‘bogen’, som han har. Hvis han træder bare en smule ved siden af, så slår strisserne til og gør det talstærkt, forklarer han og fortæller, at han også har været i konflikt med familiens genbo, som efter Forsmarks opfattelse kørte alt for hurtigt på den fælles vej og derfor var tæt på at køre hans søn ned.

»Men han var pisseligeglad og sagde, at det skulle jeg overhovedet ikke blande mig i«, siger Forsmark og fortæller, at han blev så skidesur over genboens attitude, at han gav ham en sherifstjerne og en snotklat i ansigtet. Genboen blev til gengæld så tilpas vred over at få vredet brystvorten om og blive spyttet i hovedet, at han valgte at melde Forsmark til politiet.

»Og så stormede der pludselig tyve mand ind og anholdt mig. Jeg fik 30 dage for sherifstjernen«, siger Forsmark indigneret. Han har hidset sig op, mens han har fortalt om genboen. Hvis han ikke havde haft børnene, så var idioten ikke sluppet med en sherifstjerne og en klat mellem øjnene, betror han mig. Så var manden blevet smadret totalt.

»Men jeg kan jo ikke sidde i fængsel. Mine børn skal ikke besøge mig i et fængsel«, siger han og giver sandsækken i entreen det lag tæsk, han mener, genboen havde fortjent. Tre hurtige slag med albue og underarm.

Jeg spørger ham, hvorfor han slår på den måde og ikke med knytnæveslag.

»Fordi det er det første sted, strisserne kigger«, svarer han og viser mig sine knyttede næver.

»De tjekker, om der er rifter og mærker efter slag på dine knoer. Det får du ikke, når du gør sådan her«, siger han og giver sækken en ny række slag. Et-to, et-to. Først med underarmen, så med albuen.