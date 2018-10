Politikens udsendte fra retten i Aarhus: Digteren Yahya Hassan erkender sig skyldig i anklager om vold og blufærdighedskrænkelser Den danske digter Yahya Hassan er i dag for retten i Aarhus, hvor han har erkendt sig skyldig i en række lovovertrædelser. Der er endnu ikke blevet afsagt dom.

Digteren Yahya Hassan erkender sig skyldig i anklager om vold, trusler, hærværk og blufærdighedskrænkelser, fortæller Politikens udsendte, Anne Bech-Danielsen, der er til stede i Retten i Aarhus.

Det gør han kort efter, at han med lange kontrollerede skridt gik mod vidneskranken. Han beskrives som helt korthåret uden hestehale iført nye, hvide gummisko og blå bluse med trænede arme.

Det tog 25 minutter at læse anklagerne op. Foreløbig gennemgår forsvareren, Michael Juul Eriksen, alle forhold, så Yahya Hassan selv kan sige »Det erkender jeg«.

Indtil videre har digteren erkendt trusler og overtrædelse af tilhold. Da han bliver spurgt ind til voldelig adfærd med flaske, forklarer digteren, at »det handler om hans svoger, de har et dårligt forhold«.

»De faktiske handlinger erkendes. Han har ikke været sig selv psykisk på de tidspunkter, det er foregået«, siger Michael Juul Eriksen.

Anklager Tanja Fogt har tilkendegivet, at hun går efter at få idømt Hassan en behandlingsdom.

Varetægtsfængslet i surrogat

Yahya Hassan har siden 16. juli efter et grundlovsforhør siddet varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling i Aarhus.

Den 23-årige aarhusianer er blandt andet tiltalt for vold, tyveri, hærværk, narkokørsel, våbenbesiddelse, trusler og overtrædelser af tilhold. Flere i den tunge ende af straffelovsskalaen.

I alt står han overfor mere end 40 anklagepunkter, som han ifølge Østjyllands Politi skulle have begået mellem 2015 og 2018.

Den fulde liste, som Lokalavisen Aarhus har søgt aktindsigt i, starter i december 2015, hvor Yahya Hassan er chauffør i en bil, mens han er påvirket af hash, og slutter i juli i år, hvor han angiveligt skulle have kontaktet og truet en person, som han ellers har fået tilhold mod at kontakte i fem år.

Provodigtene

I 2013 udgav forlaget Gyldendal Yahya Hassans første digtsamling 'Yahya Hassan', der lynhurtigt blev den bedst sælgende debutdigtsamling i Danmark med et oplag på mere end 120.000 eksemplarer. Udgivelsen udløste en sjælden set mediestorm i den danske presse.

Skrevet med versaler og vrede skildrer digtsamlingen barndommen i en dysfunktionel muslimsk familie og en ungdom som hashrygende kriminel.

Temaer som faderopgør, socialrealisme fra ghettoerne og skriftterapi optræder også i samlingen, men det er især bogens religionskritik, der har skabt furore og medført, at den sorte paperbackbog med store hvide bogstaver blev et samtaleemne over alt i Danmark.

Yahya Hassan har ikke udgivet noget siden.