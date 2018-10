Ord rammer meget hårdere end slag: Tiden er kommet til, at vi sikrer en bred palet af tilbud til både voldsudsatte og voldsudøvere

I regeringens lovkatalog for det kommende folketingsår er et lovforslag, der indeholder en afgørende milepæl i indsatsen over for vold i nære relationer. Nemlig forslaget om at kriminalisere psykisk vold. Et lovforslag, der er bred politisk enighed om, og som derfor forventes at blive vedtaget inden længe.

Kriminaliseringen er et helt afgørende skridt i bekæmpelsen af psykisk vold. Og et afgørende skridt for dem, der udsættes for psykisk vold af deres partner eller andre, der står dem nær. Ikke fordi en ny lovgivning nødvendigvis vil føre til en lang række domfældelser, men fordi signalværdien og det fokus på psykisk vold, som kriminaliseringen medfører, er så vigtigt.

Psykisk vold er karakteriseret ved, at den foregår over tid og består af mønstre, der går igen og bidrager til en systematisk nedbrydning

Psykisk vold fylder rigtig meget i den rådgivning, vi i Lev Uden Vold dagligt giver til både voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagprofessionelle. Den fylder, fordi flere i højere grad har været udsat for psykisk vold end for fysisk vold.

Den fylder, fordi den voldsudsatte selv kan have svært ved at definere, hvad det er, han eller hun har været udsat for, og måske skammer sig over ikke hurtigere at have fået sagt fra. Og så fylder den psykiske vold, fordi den er mindst lige så skadelig som fysisk vold og kan sætte dybe ar på sjælen og have store konsekvenser for den enkelte.

»Ordene rammer meget hårdere end slagene«.

»Jeg ville ønske, han havde slået mig, så havde det været nemmere for mig at finde ud af, at jeg blev udsat for vold«.

»Hun blev ved med at fortælle mig, at jeg var forkert. I lang tid troede jeg på hende, det var som at nedbryde mig selv indefra«.

»Jeg var denne her glade pige, men mine forældre kunne slet ikke genkende mig, da jeg besøgte dem sammen med ham. Jeg var pludselig helt stille og tilpasset«.

Disse ord stammer fra kvinder og mænd, der på forskellig vis har været udsat for psykisk vold og forsøger at sætte ord på, hvordan de har oplevet volden, dens konsekvenser, og hvordan den har påvirket dem og deres liv. Ordene er fra nogle af de kvinder og mænd, der deltager i Lev Uden Volds efterværnsgrupper, hvor man – efter et krisecenterophold eller ambulant behandling – får hjælp til at bearbejde sin voldsoplevelse og får støtte til at komme videre i livet uden vold.

For dem, der udsættes for psykisk vold, er konsekvenserne mindst lige så store, som hvis de var blevet udsat for fysisk vold. Lev Uden Vold har for nylig gennemført en kortlægning af den nyeste internationale forskning om konsekvenser af psykisk vold.

Den viser, at den psykiske vold har både psykiske, fysiske og sociale konsekvenser for dem, der er udsat for volden. Psykisk vold har især en sammenhæng med angst, depression og ptsd. Kortlægningen viser, at undersøgelserne primært har fokus på konsekvenser for kvinder, og konsekvenserne for mænd er derfor mindre belyst.

Fordi konsekvenserne er så store for den enkelte – og også for eventuelle børn – er kriminaliseringen af psykisk partnervold afgørende. Men vi kan lære af andre lande, der allerede har kriminaliseret psykisk vold, at problemet ikke er løst blot ved kriminaliseringen.

Meget af den viden, vi har om psykisk partnervold, kommer fra dem, der arbejder i feltet. Vi mangler til gengæld en mere systematisk indsamling af viden om psykisk vold, der kan supplere vores praksisviden. En viden, der kan gøre os alle sammen klogere på, hvordan vi bedre kan opspore, forebygge og stoppe den psykiske vold.

I Lev Uden Vold har vi i foråret taget de første skridt i forhold til at få mere viden med en række kortlægninger og afdækninger af psykisk vold. I samarbejde med VIVE har vi bl.a. udgivet den første omfangsundersøgelse af psykisk partnervold i Danmark.

Rapporten viser, at psykisk partnervold er den mest udbredte form for partnervold og rammer dobbelt så ofte som fysisk vold. Ifølge rapporten har 2,5 procent af den danske befolkning mellem 16

og 64 år været udsat for psykisk partnervold inden for det sidste år. Det svarer til, at omkring 120.000 personer årligt bliver udsat for psykisk partnervold. Til sammenligning har lidt over 1 procent af befolkningen været udsat for fysisk partnervold. Rapporten viser også, at kvinder er tre gange mere udsat end mænd.

Rapporten er baseret på to overordnede spørgsmål om psykisk vold.

Spørgsmålene indfanger dermed ikke alle former for psykisk vold. Ligesom der ikke spørges ind til hyppighed og alvoren af volden. Der er derfor stadig mange uudforskede aspekter. Både i forhold til konsekvenser, risikofaktorer og kønsmæssige perspektiver. Samlet giver rapporten dog en første og vigtig indikation på, hvor stort omfanget reelt er.

Lev Uden Vold har med støtte fra Oak Foundation udarbejdet en fælles socialfaglig definition og forståelse af psykisk partnervold. Den er bredere end den definition, der vil blive lavet i forbindelse med kriminaliseringen af den psykiske vold. Målet og ambitionen med definitionen er at få et fælles grundlag at tale om psykisk vold ud fra – bl.a. blandt de fagprofessionelle, der skal bidrage til at opspore, forebygge og håndtere volden.

Som en del af projektet har vi afholdt to seminarer, hvor vi har inviteret aktører på området for at få kvalificeret definitionen. En arbejdsgruppe sammensat af flere aktører har arbejdet videre med en definition på baggrund af både oplæg, workshops og feedback på seminarerne. Til hvert seminar har 40-50 forskellige aktører givet input til udarbejdelsen af definitionen, og det har i sig selv været positivt, da det har været med til at styrke dialogen og skærpe opmærksomheden om den psykiske vold.

Udarbejdelsen af en definition, der favner bredt på feltet, er ikke ligetil.

Feltet strækker sig fra kvindekrisecenterverdenen, hvor man har arbejdet med psykisk vold længe og derfor har en klar forståelse af volden, til mandecentrene, der har en nyere og lidt anden forståelse af psykisk vold. Samtidig er der forskellige psykologiske og sociologiske perspektiver på psykisk vold, der er afgørende for, hvordan man møder og arbejder med den psykiske vold.

Den definition, vi har udarbejdet, lyder som følger:

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer.

Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse.

Med definitionen bliver det blandt andet pointeret, at psykisk vold er karakteriseret ved, at den foregår over tid og består af mønstre, der går igen og bidrager til en systematisk nedbrydning. Derudover er der en lang række konkretiseringer af, hvad de enkelte adfærdsmønstre kan dække over.

Følelsesmæssig manipulation kan f.eks. være overdreven jalousi, besiddertrang, eller at udøver manipulerer den udsatte til at tro, at den skadelige adfærd er den udsattes egen skyld. Trusler kan være rettet mod den udsatte eller mod noget/nogen, den udsatte holder af. Trusler om at kæmpe for fratagelse af den udsattes forældremyndighed, om skade mod sig selv, om utroskab eller om deling af krænkende billedmateriale. Og sådan er der en række konkrete eksempler på den psykiske vold, der udøves. Med den socialfaglige definition af psykisk vold håber vi, at vi har sikret en måde at tale om psykisk vold på, som andre vil tage i brug og anvende i deres arbejde med at opspore og forebygge vold. Det er hos sagsbehandlere, politiet, sundhedsplejersken, læreren, den praktiserende læge – og dig og mig – at vi skal stoppe volden i tide.