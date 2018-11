Fransk museum får spektakulært makeover til 9 millioner euro Et kunst- og industrimuseum i en nedlagt swimmingpool i nordøstfranske Roubaix genåbner efter omfattende restaurering. Moderne fransk skulptur af blandt andre Rodin er i fokus.

Efter seks måneders omfattende modernisering og udvidelse er det nordøstfranske kunst- og industrimuseum La Piscine - fransk for svømmebassin - genåbnet i Roubaix. Alene rammerne bliver en del af oplevelsen og fører den besøgende tilbage til 1930’erne med elegant understregning af art decostil.

Museet, der er blevet restaureret for over 9 millioner euro, har været lukket i mere end et halvt år, og arbejderne med at give fliser, svalegange, ovenlysvinduer og badeanlæg en overhaling har varet et par år. Museet er ved samme lejlighed blevet 2300 kvadratmeter større og bejler nu i langt højere grad til et internationalt publikum, skriver The Art Magazine.

Blandt andet vil danskere på vej i bil til Paris uden større omvej kunne aflægge et besøg i »svømmehallen«.

Roubaix, der måske i dag er mest kendt for sit legendariske cykelløb, var frem til 1970’erne en industriby med omfattende tekstil- og uldproduktion, og museet understreger den industrielle kulturarv.

Den franske arkitekt Jean-Paul Philippon, der er manden bag restaureringen af La Piscine, har tidligere stået for den parisiske banegård Gare d’Orsay’s anerkendte transformation til kunstmuseum. Samtidig med den arkitektoniske opgradering har museet benyttet lejligheden til at justere sin profil og markerer sig nu som museum med vægt på moderne fransk skulptur. Der er en malerisamling med malerier af blandt andre Ingres og Bonnard, men vægten ligger på skulpturer af blandt andre Rodin, Maillol og Camille Claudel.

Desuden er den parisiske kunstner Henri Bouchards atelier doneret til museet, som har rekonstrueret det i de nordfranske rammer. Bouchards ry har ligget underdrejet siden 2. verdenskrig, hvor han blev ildeset som nazistisk sympatisør og mistede anseelse, museet mener, at det er på tide igen at se på mandens kunst.

Ved siden af de faste samlinger arrangerer museet løbende udstillinger, i første omgang med skulpturer af Picasso og Giacometti og keramik af Hervé di Rosa.