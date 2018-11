Stan Lee er død: Han opfandt udødelige superhelte i et par få årtiers kreativt raseri

Jo, vi viste da godt, os Marvel-fans, at Stan Lee måtte være tussegammel.

Hver gang en ny af Marvels superheltefilm kom på det store lærred, var Stan Lee med i en lille ofte komisk rolle – en cameo, som det hedder. Senest som hundelufter i Sony-filmen ’Venom’. Og hvert år så han ældre ud. Men også stædig uforanderlig, med sine røgfarvede solbriller, tilbagestrøgne hår og smørrede smil som en tandpastasælger.

Men tidligere mandag morgen trak verdens mest indflydelsesrige og produktive serieskabere endeligt stikket, da han blev ramt af et anfald og blev hastet til Cedars Sinai Medical Center, hvor han døde kort tid efter.

Dermed mistede vi manden, der sammen med partnerne som Jack Kirby og Steve Ditko opfandt et halvt århundredes udødelige superhelte i et par få årtiers kreativt raseri. Læs bare den utrolige liste: Spider-man. Hulk. X-men. Black Panther. Iron Man. Thor. De fantastiske fire. Dr. Strange. Avengers. Dare-devil. Såvel som et helt hav af mindre kendte helte og skurke.

Som serieskaber og senere chefredaktør for Marvel gav han superheltegenren det, der senere blev døbt dens ’sølvalder’ -guldalderen var forstås DC’s Superman og Batman - en æra af superhelte med personlige problemer, sociale udfordringer, kærlighedskvaler, i nogle tilfælde brun hud, hang til melankoli og selvmedlidenhed, gruppespændinger og neurotiske personlighedstræk, langt fra konkurrenten DC’s polerede amerikanske universer.

Stan Lee (bagerst) og tegner John Romita.

En af grundene var, at Stanley Martin Lieber - som var hans fulde egentlige navn - egentligt havde en karriere som seriøs forfatter i tankerne. Han tog dæknavnet Stan Lee, så han kunne bruge sit rigtige navn senere til sin rigtige voksen-forfatterkarriere. Da han i slutningen af 1950’erne fik i opdrag at lave en superheltegruppe, der skulle kunne konkurrere mod DC’s ’Justice League’, foreslog hans kone ham ifølge Wikipedia at fortælle de historier, han selv ville. For hvad havde han at tabe, når han alligevel skulle videre?

Resultatet blev langt mere realistiske og interessante personligheder i hans nye gruppe, ’X-men’, heriblandt den whiskydrikkende cigarrygende sarkastiske behårede undermåler, Wolverine.

Men for mange af os var den definerende karakter, der gjorde Marvel og Stan Lee så meget coolere end DC: Spider-man. En teenager, der blev drillet i skolen, skubbet rundt af de store sportsdrenge og havde problemer med pigerne, men som gemte på en stor hemmelighed og en enorm magt og et stort ansvar. Hvilket fantasi, hvilken dagdrøm, for tusindvis af små usikre nørder, undertegnet inklusive. Mange af os fælder i dag en lille tåre for Stan Lee.