Paprika Steen mindes Morten Grunwald: »Jeg har altid oplevet ham som sådan en stor bjørn. Han var varm og rummelig, men kunne også godt bide fra sig« Morten Grunwald havde blik for talenterne, var folkelig, men rummede også stor alvor og melankoli, siger tidligere kolleger, der mindes den afdøde skuespiller og instruktør.

Peter Langdal, teaterinstruktør

»Jeg er meget trist over, at han er væk. Men han lever videre i alle os mennesker, han har skubbet til. Det er en stor epoke i dansk teater, der slutter med ham«.

Foto: Joachim Adrian Teaterchef og instruktør Peter Langdal.

»Han var virkelig god til at spotte talent, og der er mange duer, der er vokset frem under hans vinger. Som teaterchef havde han totalt blik for, hvad der rørte sig. Han havde for eksempel et stort fokus på talentudvikling. Men han var frem for alt en super kærlig, varm og humoristisk person. Også selv om han sagtens kunne skrue bissen på«.

»Han er en af dem, der har set alle mine forestillinger. Han kom altid med en lille seddel bagefter, hvor der stod, det var noget lort, eller at det var fantastisk, og at jeg skulle lave noget mere«.

»Hans eftermæle er jo også teatret og nuets kunst. Den forsvinder, og så står filmene tilbage. Men han har betydet så meget for teatret. Og det er noget, man ikke kan måle og veje, men det lever videre i os, han har givet det til«.

Paprika Steen, skuespiller

»Jeg holdt meget af ham. Jeg har altid oplevet ham som sådan en stor bjørn. Han var varm og rummelig, men kunne også godt bide fra sig«.

Foto: Stine Tidsvilde Skuespiller Paprika Steen

»Han gav mig engang det råd, at en instruktør aldrig må sige mere til en skuespiller, end hvad der kan stå på et frimærke. Det er noget, jeg forsøger at leve op til. Han var filmkonsulent på min første film. Han var altid meget interesseret i, hvad der rørte sig, og kom også altid og så os på skolerne. Det gjorde få af de andre teaterdirektører, men Morten sad der altid«.

»I starten var jeg jo en grønskolling i forhold til ham, men han respekterede altid en og det arbejde, man lavede. Det beundrer jeg ham for. Også selv om vi kunne være rygende uenige om, hvordan tingene skulle gøres. Han var på en gang meget konservativ og samtidig en anarkist. Den slags mennesker er sjældne og altid spændende at arbejde med«.

Christian Monggaard, filmanmelder

»Selv om det måske er lidt uretfærdigt, er det nok i høj grad Benny Frandsen fra ’Olsen Banden’, mange danskere vil huske ham for. Omvendt er der ingen skam i det, fordi de film var så gode«.

»’Olsen Banden’ er en væsentlig del af vores kulturelle og måske også nationale selvforståelse som danskere. De her tre bandemedlemmer og Yvonne er inkarnationen af danskhed, og man kan spejle sig i deres succeser, nederlag, ambitioner, storhedsvanvid og generøsitet«.

»Rollen som Benny fyldte så meget i danskernes bevidsthed, og måske også i mange instruktørers, at man havde svært ved at se ud over det. Men Morten Grunwald rummede også en stor alvor og melankoli. Det viste han for eksempel i Bille Augusts film ’Stille Hjerte’, hvor han leverede en meget afdæmpet, følsom og nuanceret præstation som Ghita Nørbys mand«.

Ghita Nørby, skuespiller

»Han lavede jo Gasværket til os, og han var en fantastisk teaterchef, da jeg arbejdede på Betty Nansen Teatret. Og som kollega var han rigtig god og glimrende at arbejde sammen med«.

Foto: Per Lange/Ekstra Bladet Ghita Nørby.

»Det første, jeg tænker på, er også, at han altid havde en meget raffineret smag. Han var skarp. Allerede, da vi spillede sammen som helt unge, var han nysgerrig. Det var vi selvfølgelig også, fordi vi var unge, men jeg mindes det med stor glæde«.

»Nu går mine tanker til hans kone Lily, som jeg holder så utroligt meget af«.