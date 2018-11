»Din socialdemokrat!«: Alle de mange bandeord fra 'Olsen-banden' minder os om en svunden tid

Med den triste meddelelse om Morten Grunwalds død mistede vi det sidste medlem af Olsen-banden. Sprogligt set vil Morten Grunwald alias Benny blive huske for sit ’skidegodt, Egon!’, som han så støttende udtrykte det, evigt hoppende rundt i sine alt for korte bukser, der afslørede de gule sokker.

Ugens ord

Marianne Rathje er sprogforsker, ph.d., ved Syddansk Universitet, har tidligere været ansat i Dansk Sprognævn og har sprogbloggen Sprogspionen. Hun skriver hver mandag en klumme om sprog

Inden du læser videre, så prøv lige at sige ’skidegodt’ for dig selv. Ja, også selv om du sidder i toget, og sidemanden kigger mærkeligt på dig. Benny udtalte udtrykket ’skiiiiidegodt’, mens den almindelige udtale i dag, og sikkert også din, er ’skidgodt’ med et kort ’i’ og ingen udtale af e’et.

Måske var Bennys udtale sådan, som den var, fordi udtrykket skulle være ekspressivt, og dermed blev vokalen forlænget og alle stavelser udtalt. Men især hans udtale af e’et i ordet er nok noget, der mest hører fortiden til. Det tryksvage e, som på dansk står til slut i mange ord, f.eks. i købe, hane, lampe, hedder schwa og udtales nærmest som et ’øh’. Dette schwa forsvinder dog tit i moderne dansk, sådan så ’katten’ udtales ’katn’, ’pige’ udtales ’pii’, og altså ’skide’ udtales ’skidd’, hvor d’et bliver til en stavelse i sig selv, selv om der ikke er en vokal.

Sex og afføring

Sprogforsker Ruben Schachtenhaufen skriver om dette fænomen, som hedder schwa-assimilation, på sin hjemmeside schwa.dk. Da min datter var lille, sang jeg tit Shit og Chanels sang ’Du er min datter’ for hende. Sangen indeholder linjen ’Vi har leget helt vildt hele dagen, vi har haft det skidegodt’, hvor jeg altid ændrede det sidste ord til ’rigtig godt’. Man kan jo ikke prædike, at bandeord er forbudt i hjemmet, hvis godnatsangene indeholder bandeord.

I øvrigt havde Anne Linnet også e’et med i udtalen dengang i 70’erne. Og ’skide’ er et bandeord, nærmere betegnet et bandeord med tilknytning til kroppens nedre funktioner. Som man siger. Dvs. sex og afføring. Det står altså i modsætning til religiøse bandeord som ’for satan’ eller sygdomsbandeord som ’kraftedeme’, der er en reduceret form af ’må kræften æde mig’.

’Skide’ som et forstærkende førsteled i f.eks. ’skidegodt’ kan dateres tilbage til starten af 1900-tallet – i øvrigt til forfatteren Harald Bergstedt, som var ham, der skrev ’Solen er så rød, mor’ og ’Jeg ved en lærkerede’. Det var godt, han ikke skrev ’Solen er så skiderød, mor’ – så skulle vi forældre igen til at omformulere vores godnatsange.

Impotente grødbønder

Nå, men Benny var i det hele taget kendt for at bande. Ud over ’skide godt, Egon’ kunne han finde på at sige ’Egon, for fa’en’ og ’hva’ fa’en, Egon, har de nu taget røven på dig igen?’. Men det var jo alligevel ingenting i sammenligning med formanden for Olsen-banden, Egon.

Eller egentlig var det skældsord, Egon var glad for, altså ord, der sviner personer til. ’Hundehoveder og hængerøve, lusede amatører, elendige klamphuggere, latterlige skidesprællere, talentløse skiderikker, impotente grødbønder, småbørnspædagoger og socialdemokrater’, kunne han finde på at sige.

Det er nogle andre skældsord end dem, vi møder i dag: ’bitch’, ’smatso’, ’møgfisse’ og ’luder’. Selv om Egon Olsen kunne blive irriteret på Yvonne, var han gentleman nok til ikke at bruge de kvindefjendske skældsord, som er populære nu. Der er nok ikke mange, der i dag ville blive stødt over at blive kaldt ’socialdemokrat’, ’grødbonde’ eller ’småbørnspædagog’. Skældsordene vidner om en anden tid, hvor det for nogle – som Egon – kunne være ugleset at besidde disse stillinger.

Jeg er ikke den store seer af Olsen-banden-film, men når jeg i familiehyggens navn kommer for skade at se en af filmene, er det netop hyggeligt at blive bekendt med en anden tid – især sprogligt. I f.eks. ’Olsen-banden i Jylland’ bliver drengen Børge kidnappet af filmens skurke, og både Børge og flere af de andre karakterer i filmen udtaler ’kidnappet’ med hårdt d som i ’badminton’ eller det engelske ord for ’barn’, ’kid’.