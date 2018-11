Sket i Ugen: Vi må vente til næste uge med at finde ud af, hvad briternes frisind må tolerere

Sagt i ugen





Erhvervsmand Morten Albæk mener, at der bør være platonisk kærlighed mellem chef og ansat:

»Den form for kærlighed skal vi selvfølgelig insistere på, er til stede i den del af livet, vi kalder arbejde. Hvorfor skulle vi overhovedet acceptere mindre? (…) Jeg har sagt til flere af mine medarbejdere, at jeg elsker dem«.

(Djøfbladet)

Debattør Niels Jespersen mener, at Albæk perverterer forholdet mellem chef og ansat:





»Nej, jeg vil faktisk ikke elske min kollega. I det hele taget synes jeg, at Morten Albæks invasive og kvasi-religiøse kapitalisme skal holde sine slimede tentakler fra mit følelsesliv. Ja, jeg mener endda, at det er både fagforeningernes og statens opgave at holde ham stangen«.

(Berlingske)

Chefredaktør på Berlingske Tom Jensen roser sin avis’ dækning af fyringen af Jeppe Brixvold som rektor på Forfatterskolen.





»Berlingskes Peter Thomsen er nået længere end nogen anden journalist i denne mærkelige sag«.

(Facebook)

Radiovært Nima Zamani kritiserer, at Berlingske baserer dækningen af Jeppe Brixvolds fyring på anonyme kilder, som beskylder ham for seksuelle krænkelser.





»Hvad ville du, kære læser, have gjort, hvis en journalist konfronterede dig med rygtebaserede anklager om seksuelle krænkelser? Man fremstår jo ikke lige frem mindre skyldig, hvis man siger ’Ingen kommentar’. Brixvold blev offer for journalistisk dovenskab eller utilstrækkelighed – måske begge dele«.

(Ekstra Bladet)

Dansk Kvindesamfund kritiserer et DSB-skilt af en familie, der viser en kvinde med et barn, der taler til en mand uden et barn.





»Hvordan skal vi nu tolke det piktogram? Kvinderne passer børnene, kvinder taler meget, kvinder skælder ud, mænd er passive i familielivet. Det er en ommer, DSB!«.

(Facebook)





Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Alex Vanopslagh (LA) kritiserer Dansk Kvindesamfunds reaktion på DSB-skiltet:





»Der skal meget, meget lidt til, før den feministiske krænkelseshær marcherer og påberåber sig at være ofre og være krænket af banaliteter. Det udstiller en sygelig narcissisme og en forventning om, at samfundet indretter sig efter Dansk Kvindesamfunds identitetspolitik«.

(Facebook)





Debattør Leif Donbæk undrer sig over debatten om et DSB-skilt af en familie, der viser en kvinde med et barn og en mand uden:





»De eneste, der er mere krænkede end Dansk Kvindesamfund over DSB, er vist liberale typer, der er krænkede over, at Dansk Kvindesamfund er krænkede. Mon de har sådan en klub, hvor de lige varsler hinanden inden, så begge parter kan være klar til at starte og profilere sig på krænkelseskampagner?«.

(Facebook)

