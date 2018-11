Heltberg er frustreret: Læserne råber vagt i gevær, men de har ikke forstået forskellen på news og views

Nu ved man bedre (om end hadet næppe er blevet mindre). Det er for langt at gå tilbage til P.A. Heiberg, som blev forvist til Paris for sine udtalelser, (bl.a. »ordener hænger man på idioter« – et synspunkt, jeg ganske uanfægtet kan erklære mig enig i et par århundreder senere) – eller H.C. Andersens livslange klage over den ubillige danske bogkritik.

Lad mig tage et par eksempler. Et sted i bogen (men nu kan jeg ikke finde hvor!) står der om den korteste danske anmeldelse, der endnu er trykt. Det drejer sig om Klaus Rifbjerg, der havde udgivet romanen ’Det ville glæde …’ og modtog anmelderen Thomas Thurahs korte respons: »Hvem?«.

Blandt de sager, der måske endnu huskes, er den om forfatteren Morten Sabroe, som i Information skrev en leder: ’I svinets hjerte’.

En 18-årig kvindelig gymnasiast var blevet myrdet i kælderen under den ejendom, hun boede i – i Pisserenden. Mordet er aldrig blevet opklaret. Men det er klart, at det tiltrak sig offentlighedens interesse, ikke mindst Ekstra Bladets. Ekstra Bladet beskæftigede sig i ugevis meget intenst med mordet, og man kunne bl.a. se bladets chefredaktør Sven Ove Gade på besøg i Teglgårdsstræde. Det fik Morten Sabroe til at skrive en leder i Information:

»Manden på dette billede (Sven Ove Gade, red.) er – indtil denne leder er på gaden – endnu ikke blevet afhørt af politiet. Han er end ikke mistænkt. Nogen bør gøre det. Og så bure ham inde. (…) Det må siges at være et rent tilfælde, at han er chefredaktør på det Ekstra Blad, som nu boltrer sig i kvarteret, og hedder Sven Ove Gade. Han kan næppe gøre for, at der i hans bryst banker et svins hjerte, og at han tænker som et«.

Sagen kom for retten, og Morten Sabroe blev idømt 8 dagbøder à 400 kroner. Informations chefredaktør (Lasse Ellegaard) fik 5 dagbøder à 400 kroner. Dommen blev diskuteret, bl.a. mente journalist Leif Blædel i Weekendavisen, at dommen var »sølle«.

Morten Sabroe holdt fast, og gør det formentlig den dag i dag.