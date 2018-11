Ung dansk jazz lever: En lukningstruet triumf og tre slags nærvær 'P8 Jazz Sessions' i Rundetårn viste tilhørerne, hvor mangfoldig og spændende den unge danske jazz-scene er. Tradition og eksperimentallyst gik smukt hånd i hånd.

En af de mange fortræffeligheder, radiokanalen P8 Jazz har lagt sendetid til, er dokumentationen af den unge danske jazz. For side om side med tilbageskuende aktiviteter og tematisk tilrettelagte ting, har DR’s ’jazz-hird’ interesseret sig dygtigt for dagens talenter og dermed morgendagens store navne. Hvilket i sig selv er en ekstremt sympatisk raison d’être og en kulturpolitisk berettigelse.

KONCERT









P 8 Jazz Sessions Oily Wallace & Johannes Wamberg. Frk. Jacobsen. Røgsignal. Bibliotekssalen, Rundetårn, tirsdag. Kan høres på https://www.dr.dk/playlister/p8jazz/2018-11-20/p8-jazz-sessions?programId=59552216



Men nu er der sat dato på kanalens levetid som følge af medieforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti. For de kulturpolitiske vinde blæser i retning af mere Bjørn og Okay og mindre bebop. Vinteren er på vej, som de siger i Game of Thrones, med mindre man altså er til kultur for de unge på fyrre – vel at mærke de der var fyrre i begyndelsen af 1970’erne.

Med trivelige og allestedsnærværende Morten Lindberg og P8’s morgenvært, Niels Christian Cederberg, som værter gav man imidlertid tristessen fingeren og præsenterede en aften med causeri, spas og spændende musik for et publikum, hvis aldersmæssige sammensætning dementerede enhver forestilling om, at jazz alene interesserer pensionerede, piberygende, sweaterklædte skolelærere – og ikke et ondt ord om disse i øvrigt.

Aftenens agt var at få flere til at »tage jazz dagligt«, som Morten Lindberg kalder det. Og hvad er vel bedre end bare at klø på med noget musik.

Tag dog jazz

Så man præsenterede aftenens første indslag, duoen Oily Wallace og Johannes Wamberg, der med altsaxofon og guitar serverede intens og nærværende duo-jazz. Deres samspil bar præg af en nærmest telepatisk kommunikation; man fornemmede, at her optrådte et par musikere, der både havde lyttet til ufatteligt mange plader sammen og havde styr på historien, men samtidig gik frygtløst fortolkende til materialet.

I den lidt vildere ende var koncertens anden kunstner, Frk. Jacobsen, der til daglig hedder Anja Jacobsen og spiller trommer og percussion i det ret fremragende outfit Selvhenter.

Hendes musik tager udgangspunkt i, hvor sært og forunderligt livet er, og hun satte fra med en abrupt trommesang, hvis tekst udstillede en dagligdags samtales på en gang absurditet og umådelige betydningsmæssige dybde. Gammelmodig modernisme og friske beats i en skarp blanding. Men det var absolut hendes andet nummer, ’Frozen Lobsters’, der væltede huset. Til et fræsende Laurie Anderson-inspireret akkompagnement sang kunstneren om at sidde i en bus ved en sø, hvor en mand hældte frosne hummere ud i vandet, så de tøede op og blev levende. Både de røde og de sorte. Stærkt billeddannende og både smukt og angstfremkaldende, inden vi fik et afsluttende akustisk stykke sang med en fin poetisk tekst med ’haikuagtige’ iagttagelser fra hverdagen. Frk. Jacobsen er et ekstremt spændende bekendtskab, der på fin vis mobiliserer elementer fra moderne kompositionsmusik, nutidig elektronica og historiefortælling.