Biologer: Tvangs--ægteskab med natur--historisk museum er et misfoster Fusion vil ikke bare skade forskningen på Statens Naturhistoriske Museum, men være lige så ødelæggende for Biologisk Institut, mener medarbejdere, som nu har sendt et protestbrev til rektor på Københavns Universitet.

Det er ikke blot de tvangsforflyttede topforskere fra Statens Naturhistoriske Museum, som frygter for deres forsknings fremtid. Tilsvarende alarmklokker lyder nu også fra deres kolleger på det institut, som universitetsledelsen har flyttet dem til.



Utilfredsheden er så stor, at et flertal af medarbejderne på Biologisk Institut har underskrevet et protestbrev til rektor på Københavns Universitet, hvor de advarer imod sammenlægningen. Tvangsægteskabet med Statens Naturhistoriske Museum vil også gå ud over forskningen på biologi, mener de.

»Vi har et super stærkt miljø, og vi kan hverken se nogen fordel videnskabeligt eller økonomisk. Tværtimod vil sammenlægningen være en udvanding af den forskningsmæssige profil på Biologisk Institut og en udvanding af vores organisation og ledelse. Vi har et fremragende forskningsmiljø, der nu er i fare på grund af en ny uigennemsigtig konstruktion«, siger professor i cellebiologi og fysiologi Stine Helene Falsig Pedersen.

Sagen kort Underskud på museum Efter flere millionunderskud har Københavns Universitet besluttet at nedlægge Statens Naturhistoriske Museum som selvstændigt institut og i stedet underlagt det Biologisk Institut. Samtidig udskilles de fleste af museets forskningssektioner, hvilket har mødt højlydte protester fra flere stjerneforskere.

Museet står foran et milliarddyrt storbyggeri i Botanisk Have.

Efter en årrække med store millionunderskud på Statens Naturhistoriske Museum har Københavns Universitet besluttet at nedlægge museet som selvstændigt institut på universitetet og i stedet lægge det ind under Biologisk Institut.



Museet står foran det største museumsbyggeri i nyere danmarkshistorie til mere end 1 milliard kroner, der skal samle Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Museum i Botanisk Have i København. Det er et byggeri, som primært er finansieret af private fonde.

Museets overførsel til Biologisk Institut er sat til at træde i kraft fra årsskiftet. Samtidig bliver museet splittet op, så fem af museets seks internationalt anerkendte forskningssektioner bliver udskilt og ikke længere hører under museet, men blot bliver en del af Biologisk Institut. To af forskningssektionerne har fået tilbud om at komme over på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i stedet for, hvis de ønsker det.

I lørdags stod fem topforskere og forskningsledere på Statens Naturhistoriske Museum, SNM, frem i Politiken og hævdede, at beslutningen ville ødelægge det unikke forskningsmiljø, der er opbygget på museet gennem de sidste 10 til 15 år. En forskning, der har vakt stor international opsigt og anerkendelse, og som har gjort Statens Naturhistoriske Museum til verdens i særklasse førende naturvidenskabelige museum målt på forskning.

»Jeg synes, at det er utrolig trist og et stort tab for dansk forskning«, lød det fra professor Eske Willerslev, der blandt andet leder Center for Geogenetik på museet og står bag nogle af de senere års mest opsigtsvækkende fund.

Forskerne fremhævede, at de har oparbejdet en tværdisciplinær tilgang og forskningstradition, som er grundlaget for deres succes. Den forskningsmodel har svært ved at fortsætte på Biologisk Institut, der forsker på en anden måde og i en helt anden forskningstradition, lød det fra de fem forskere.

Hvis vi bliver slået sammen, vil ingen af os stå skarpt Birthe B. Kragelund, professor på Biologisk Institut

Det er en vurdering, de protesterende forskere på Biologisk Institut deler.

»Det er ikke en kamp mellem dem og os. Vi er enige med forskerne på SNM om, at sammenlægningen er en dårlig ide. De er fremragende forskere, men repræsenterer en helt anden og typisk meget mere interdisciplinær type forskning. Forskerne på de to institutter har helt forskellige behov«, siger professor Stine Helene Falsig Pedersen.

Uskarpe profiler

Birthe B. Kragelund, der er professor og forskningsleder på Sektion for Biomolekylære Videnskaber, fremhæver, at sammenlægningen vil skade den forskningsprofil, som Biologisk Institut i dag har opnået internationalt.

»Den stærke faglige profil, som både vi og museet har i dag, bliver uskarp i denne her meget store mastodont, der bliver etableret. Forskning i dag er international, og der er det meget vigtigt at have en klar profil og nogle fyrtårne, der lyser op og bliver set. Men man kan ikke lave en klar forskningsstrategi for et institut, der bliver så bredt, som der er lagt op til. Hvis vi bliver slået sammen, vil ingen af os stå skarpt«, siger Birthe B. Kragelund.

Samtidig er forskere og medarbejdere på Biologisk Institut bekymrede for, hvad det vil få af betydning for økonomien på Biologisk Institut, som i dag er sund efter nogle år med nedskæringer.

Biologisk Institut er blevet lovet ekstra penge – 25 millioner kroner over fem år – til sammenlægningen med det underskudsramte naturhistoriske museum.