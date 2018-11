'Afdeling Q' er den mest indbringende danske film nogensinde Nikolaj Lie Kaas siger farvel til rollen som surmulende kriminalbetjent med en kæmpe rekord. Ingen af filmene om Afdeling Q er gået dårligt, men 'Journal 64' har tjent penge som ingen danske film og få udenlandske film nogensinde.

Til og med i går aftes har 730.384 mennesker set filmen ’Journal 64’ i de danske biografer.

Det giver filmen en indtjening på 72.587.629 kroner, hvilket gør den sidste fortælling om afdeling Q med Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares i hovedrollerne til den mest indtjenende danske film nogensinde.

Dermed har den slået rekorden, som ’Fasandræberne’ satte i 2014 med en omsætning på 68,1 mio. kr.

Top Ti Bedst indtjenende danske film nogensinde Journal 64 (2018): 72,4 mio. kr. Fasandræberne (2014): 68,1 mio. kr. Klovn The Movie (2010): 64,9 mio. kr. Flaskepost fra P (2016): 64,3 mio. kr. Kvinden i buret (2012): 59,01 mio. kr. Hvidstengruppen (2012): 57,2 mio. kr. Klassefesten 2 – Begravelsen (2014): 50,1 mio. kr. Klassefesten 3 – Dåben (2016): 47,6 mio. kr. Jagten (2013): 46,68 mio. kr. Klovn Forever (2015): 46,63 mio. kr. Vis mere

Men den er ikke bare den mest indtjenende danske film. Den er også på vej ind i top ti, når det gælder alle film i danske biografer. Således har den blandt slået blockbustere som f.eks. den stort anlagte James Bond-film ’Casino Royale’.

’Journal 64’-instruktøren Christoffer Boe håber, at den kan komme det sidste stykke.

»Filmen har nok peaket nu, men den går jo fortsat i biografen. Og nu, hvor vi er i gang med at slå rekorder, kunne det da være sjovt at komme ind på top ti over bedst omsættende film i danske biografer nogensinde«, siger han.

Kunstnerisk og kommerciel succes

Han kigger altid på to parametre, når han laver film. Det ene er, om den er en kunstnerisk succes, det andet er, om den er en kommerciel succes. Og den store ambition er så at lykkes med at kombinere de to.

»Der kan man sige, at jeg har haft held med den kunstneriske succes indtil videre, men jeg har heller ikke tjent særlig mange penge i min karriere. Derfor var det denne gang også klart en ambition at vise, at jeg godt kan hive nogle penge i kassen«, siger han.

»Altså, hvor var alle de her biografgængere, da jeg lavede ’Beast’?«, siger han med en tyk ironi og griner.

Christoffer Boe tror, at det faktisk har hjulpet filmen på alle måder, at det er den foreløbigt sidste i serien.

»Det gav noget fokus til arbejdet, fordi jeg skulle ind og afslutte noget, som allerede var populært. Det var ligesom opgaven: at jeg skulle ind og sætte et tydeligt punktum. Og det var også det sjove ved det«, siger han.

Top 11 Bedst indtjenende film i danske biografer nogensinde Avatar (2009): 129,2 mio. kr. Spectre (2015): 98,8 mio. kr. Lord of the Rings 3 (2003): 98,7 mio. kr. Lord of the Rings (2001): 95,7 mio. kr. Titanic (1998): 91,8 mio. kr. Mænd der hader kvinder (2009): 88,1 mio. kr. Lord of the Rings 2 (2002): 88,1 mio. kr. Skyfall (2012): 86,7 mio. kr. Star Wars: The Force Awakens (2015): 81,9 mio. kr. The Hobbit – An Unexpected Journey (2013): 74,4 mio. kr. Journal 64 (2018): 72 ,4 mio. kr. Vis mere

Stor glæde hos Zentropa

Zentropa er heller ikke overraskende glade for filmens succes.

Filmens producer Louise Vesth, som nu kan bryste sig af at have produceret de fem mest indtjenende danske biograffilm nogensinde, mener kun at det kan lade sig gøre, fordi de danske filmfolk er dygtigere end nogensinde.

»Vi ville gerne slutte af på toppen, og så er det dejligt, at publikum har taget så overvældende godt imod filmen og nu har sikret den en plads i dansk filmhistorie indtil den rekord en dag igen vil blive slået«, siger hun.

»Hurra for dansk film«.