»Jeg har lyttet og lært«: Britisk tegneserie om barneselvmordsbomber trækkes tilbage efter protester Tegneserien ’A Suicide Bomber Sits in the Library’ er blevet kritiseret for at sprede frygt og være gennemsyret af islamofobi.

Da den lille dreng går ind på biblioteket, har han en vest pakket med sprængstoffer under sin nye røde jakke. Og han har kun én ting i hovedet. Men lidt efter ser han, at de, der rundtomkring ham sidder og læser bøger, er opslugt af det. Drengen stopper op og tvivler på, hvad han egentlig har gang i.

A Suicide Bomber Sits in the Library Comic Canceled by Abrams https://t.co/EokVCTyavk pic.twitter.com/xPxZ0rAPek — Comic Book Resources (@CBR) November 25, 2018

Sådan lyder beskrivelsen af den nye britiske tegneserie ’A Suicide Bomber Sits in the Library’, der ifølge The Guardian er blevet trukket tilbage fra det britiske marked. Tegneserien, der handler om en barn, der trænes op til at blive selvmordsbomber, er blandt andet blevet kritiseret for, »at den med vilje planter frygt og spreder skadelige stereotyper«.

Det mener blandt andre tegneserieforlæggeren Zainab Akhtar, der i sidste uge skrev følgende på Twitter:

»Åh, vidste I godt, at Dave McKean og Jack (to hvide fyre) næste år får udgivet en tegneserie om en analfabetisk brun muslimsk dreng, der går ind på et bibliotek med en selvmordsbombe, hvorefter han får kolde fødder, fordi han kan se, hvordan folk trækkes ind i bøgernes verden. Og hvis bare han kunne læse«.

»For det at kunne læse vil helt klart hjælpe den ignorante brune muslimske dreng med at sætte spørgsmålstegn ved sin tro og overbevisninger«.

Problemerne blev også adresseret i et åbent brev fra The Asian Author Alliance til tegneseriens forlag, hvor mere end tusind skribenter, lærere og læsere skrev under. I brevet karakteriserer de tegneserien som »gennemsyret af islamofobi og dyb uvidenhed«.

I brevet stod der også: »faktum er, at den største terrortrussel i USA lige nu er white supremacy (red. hvid overlegenhed)«.

El cómic "A suicide bomber sits in the library" ha sido cancelado, según el comunicado oficial de @ABRAMSbooks, porque "algunos se sintieron ofendidos". Aseguran, además, que ha sido consensuado con sus creadores, Jack Gantos y @DaveMcKean. pic.twitter.com/V1bV7oVBWF — Red Legacy (@RedLegacyComics) November 24, 2018

Tegneserien er skrevet af den prisvindende forfatter Jack Gantos og illustreret af Dave McKean og skulle være udkommet maj 2019.

Outsidere bør holde sig væk

Gantos’ historie var oprindelig en del af ’Here I Stand’, en ungdomsantologi fra 2016 lavet for Amnesty International, der på daværende tidspunkt blev beskrevet som et eksempel på bøgers evne til at ændre liv.

Derfor kom det også som en overraskelse for forfatteren, da kritikken for nylig spredte sig online. Det fik også illustratoren, McKean, der er en af Storbritanniens mest anerkendte tegneserietegnere, til at forsvare sig på Twitter:

»Tegneserien er uden tvivl på litteraturens, empatiens og den ikkevoldelige side«, skrev han og fortsatte:

»Præmissen for bogen er, at drengen bruger sit sind og sin tro til at finde ud af, at vold er forkert«.

Dog fortalte han til The Guardian mandag, at »det føltes som den rigtige beslutning at skrotte projektet, da flere faktorer har ændret sig undervejs i processen«.

Han fortæller, at han allerede havde sine tvivl ved begyndelsen af projektet. Om, hvorvidt en historie som denne skulle komme fra en ’outsider’. Og at de mange svar på Twitter overbeviste ham om, at det burde det ikke.

»Jeg har lyttet og lært en vigtig lektie«.

Forlaget Abrams og forfatterne var enige om at trække bogen tilbage.