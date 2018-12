Både barrikaderne, flagene og konflikten er hundreder af år gamle: Derfor har Frankrig været protesternes land siden den første revolution Nu er de gået på gaden igen. De bygger barrikader og kræver store forandringer. Franskmændenes protester har altid fået en tand mere end herhjemme i vores fredelige konsensussamfund. Men hvorfor er det sådan? Vi spørger tre forskere.

Det moderne Frankrig blev født af en række revolutioner. Siden har det siddet så indgroet i franskmændene, at vejen til forandring går gennem konflikter, de ikke lader en mulighed for højlydt protest gå fra sig. Så de seneste ugers voldelige optøjer over forhøjelser af benzinafgifterne er helt i tråd med kulturarven. Sådan lyder det fra flere eksperter.