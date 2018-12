Biografien slår en kolbøtte ind i populærkulturen

For ikke så længe siden skulle mænd og kvinder have levet et langt liv, før nogen ville overveje at skrive deres biografi. Eller udgive den.

I dag kan kendte personer stadig kæmpe med filipenser, når den første bog om deres liv udkommer, og måske er næste bog på vej, før de har stiftet familie for anden gang.

Med erfaring fra forlaget som Gyldendal, Lindhardt og Ringhof samt Carlsen har 45-årige Ole Sønnichsen fulgt, hvordan biografimarkedet over tid har slået en kolbøtte. At man ikke behøver kunne overskue en hel karriere og et helt liv for at skrive en bog om et menneske. En tynd skive af en livshistorie kan være mere end rigeligt.

Et aktuelt eksempel fra Ole Sønnichsens eget hjørne af bogverdenen er tv-værten Sofie Linde. Hun har netop nu succes med bogen ’Fårking gravid’ på forlaget Storyhouse, hvor Sønninchsen både er chef og eneste faste medarbejder. Forlaget er et imprint under L&R.

»Sofie Linde er en kvinde, som står midt i livet, og tidligere ville man ikke have udgivet en bog om hende, men hun er et godt billede på, hvor den moderne biografi er på vej hen«.

Bogen om X Factor-værten, der hader at være gravid, er trykt i mere end 10.000 eksemplarer, og det er historier som hendes, Ole Sønnichsen er sat i forlagsverdenen for at opdage. For halvandet år siden blev han det nye knopskud på forlaget Lindhardt og Ringhof. Med enmandsforlaget Storyhouse skal han være i stand til at opsnappe en tendens i tiden og få den omdannet til bog, før den er væk igen.

Tidligere har man sagt, at folk skulle have haft et helt liv, før der var noget at skrive om?

»Det er rigtigt, og det bliver interessant at se, hvilken betydning det får for hele biografigenren«, siger Ole Sønnichsen.

Professor emerita Birgitte Possing har analyseret genren i bogen ’Ind i biografien’. Hendes bud lyder, at genren kun vil blive vildere og mere mangfoldig fremover.

»Den klassiske vugge-til-grav biografi vil bestå, men den udfordres af de biografifragmenter af populære menneskers offentlige gennembrud, som både forfattere og publikum er optaget af. Vi er interesserede i livsfortællinger om både det private, intime og offentlige. Jo mere globaliseret, demokratiseret og individualiseret en verden, vi har, jo flere biografier eller biografi-fragmenter får vi«, siger hun.



Forfatteren og litteraten Jens Andersen, som er aktuel med Kim Larsen-bogen ’Min unge år’, mener, der er plads til både midtvejsbiografier og klassiske livsfortællinger.

»Livet anskues altid efter hvilken fase i livet, man ser det fra og befinder sig, og dér kan midtvejsbiografien også have en særlig styrke med sit koncentrerede blik på noget, der lige er sket, og som også står friskt i læsernes erindring. For mig at se vil der oftest levnes masser af plads for én, som senere vil fortolke pågældende menneskes liv«, siger Jens Andersen.

Ole Sønnichsen elsker selv den klassiske biografi, men han synes også, den klassiske livsopsummering kan have en vis afstand indbygget til læseren.

»Når jeg som 40-årig læste en fortælling om et liv, kunne jeg se, at der var noget klogt i det. Det kunne være en slags spejl, hvor jeg måske ville have ønsket at leve netop det liv, eller ønske det modsatte. Til gengæld var det også meget langt fra mit eget liv. I de moderne personhistorier er fortællingerne måske mere i øjenhøjde med læserne«.

Som eksempel bruger Ole Sønnichsen bogen ’Yes man’ om håndboldstjernen Jesper Nøddesbo. Ved første øjekast er han interessant, fordi han har en lang sportskarriere bag sig. Han er den udlænding, der har været længst i topklubben Barcelona. Han er populær og har mange følgere på sociale medier. I sig selv kunne det blive til en sportsbiografi. Nøddesbo var en af de første, Sønnichsen kontaktede, da Storyhouse blev stiftet sidste år.

»Jeg talte med ham i nogle timer for at se, om han rummede en historie, og det viste sig, at selv om han har haft stor succes, har han hele sin karriere kæmpet med angst. Stik imod alle forestillinger har han været bange for at løbe ind på håndboldbanen. Det er den type bøger, der er interessante. Man kan måske nok sælge nogle bøger på, at folk er kendt, men hvis det skal være rigtig interessant, skal de have en historie. De skal have noget på hjerte og stå ved det«.

På de danske forlag er Ole Sønnichsen langt fra alene om at spejde efter interessante personnavne, som kunne tænkes at være en bog værd. Sports- og kultursiderne pløjes igennem hver dag, og hvis personerne udover en god historie også har mange følgere på de sociale medier, er der ikke langt til et bogprojekt. Eksempelvis har Sofie Linde 372.000 følgere, mens Jesper Nøddesbo har 74.000.

I vidt omfang sidder man på de danske forlag og forsøger at få de samme folk med på ideen om en personlig bog. Efter Kim Larsens død kunne A-listen se nogenlunde sådan her ud: Mads og Lars Mikkelsen, Niklas Bendtner, kronprinsesse Mary og Caroline Wozniacki, selv om tennisspillerens historie ifølge Ole Sønnichsen nok udkommer på et amerikansk forlag.

Storyhouse blev stiftet sidste sommer. Allerede i første kalenderår har forlaget haft fuldt program. 15 udgivelser og heraf er fem nået ind på bestsellerlisterne. Udover bogen fra Sofie Linde er det ’Yes Man’ af håndboldstjernen Jesper Nøddesbo ’Tænk som en kriger’ af militærmanden Lars Møller, biografien ’Spurven’ om Vera Schalburg af Kirstine Kloster Andersen og sportsbiografien ’Brødre på landevejen’ af cykelrytterne Chris Anker Sørensen og Allan Bo Andresen.