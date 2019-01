Trekanter, firkanter og cirkler – det er 100 år, siden Bauhaus-skolen åbnede i den lille, men historisk betydningsfulde by Weimar, der samtidig var blevet sæde for Tysklands første demokrati. Med en voldsom kulturel energiudladning kom skolen til at skabe støbeformer for den moderne verden inden for stort set alle kunstarter.

