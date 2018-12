Discovery Networks Danmark er klar til at samle de underholdningshungrende seere op, når DR bliver skåret ind til benet. Med en ny større public service-pulje er der netop lagt op til, at de kommercielle spillere kan være med. Problemet er, at reglerne gør det til en ren »TV 2-pulje«, siger Discoverys programchef.

Snart bliver besparelserne på Danmarks Radio en realitet. Der har allerede været mange og lange diskussioner om, hvad det betyder for DR. Men nu begynder de kommercielle tv-producenter for alvor at overveje, hvad det kan betyde for dem.