6 hjerter til podcast om Monica Lewinsky: Dengang var der ingen, der så hende som et offer

I en nutid præget af #Metoo-bevægelsen, krænkelser og etiske debatter er det vildt interessant at dykke ned i Lewinsky-sagen og se, hvad der har ændret sig – og hvad der ikke har. Samtidigt rummer sagen også så mange underlige og bizarre anekdoter, at det igen er lykkedes Leon Neyfakh og hans dygtige hold at skabe en fremragende podcast-miniserie. Her ses Monica Lewinsky tilbage i 1998.