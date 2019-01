Katrine Marie Guldager mistede sin far i Sorø-togulykken for 30 år siden: »Hele mit liv ændrede sig den eftermiddag«

Togulykken over Storebælt på årets første arbejdsdag virker særlig stærkt på forfatteren Katrine Marie Guldager, for hendes far var en af de otte, der døde i togulykken i Sorø. Hendes oplevelse er, at meget kan blive godt igen, men aldrig det samme.

Katrine Marie Guldager mistede sin far i Sorø-togulykken for 30 år siden:

Onsdag morgen var en af den slags morgner, hvor man ville ønske, at man ikke var stået op, at dagen ikke var begyndt eller eventuelt kunne spoles tilbage. Først var der kun tilskadekomne på Storebælt, så var der pludselig seks dræbte, et tal, der siden blev opjusteret til otte.

Ordet katastrofe kommer af de to græske ord ’katá’ og ’strophé’, som tilsammen betyder en slags omvending eller et vendepunkt. For de pårørende til de omkomne er det ikke stærkt nok. Ulykker, som den, vi har været vidner til i denne uge, vil være noget, de involverede skal leve og kæmpe med i mange år. Og her tænker jeg ikke kun på passagerer og pårørende, men også på togførere, redningsfolk og politifolk, som alle, til trods for at de er professionelle, sagtens kan være dybt berørt.

Moderne mennesker ’Moderne mennesker’ er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrives på skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann. Katrine Marie Guldager (f. 1966) debuterede i 1994 og har siden skrevet en lang række romaner, digte og noveller. Hun tilbragte som barn tre år i Afrika og er vokset op i et bofællesskab i Hillerød. Hun har et skarpt blik for den måde, samfundsudviklingen slår ind i familielivet på, og har med sin ’Køgekrønike’ i 6 bind skildret udviklingen fra Anden Verdenskrig til nu. Senest har hun udgivet romanen ’Bjørnen’ (2018). Guldager er cand.phil. i dansk og har gået på Forfatterskolen. Svend Brinkmann (f. 1975) er psykologiprofessoren, der udfordrer den positive psykologi og selvhjælpsindustrien. Han taler tidsånden midt imod med sin opfordring til ikke at vende blikket indad, men udad mod omgivelserne og tage nejhatten på som forsvar mod alle dem, der kræver forandring og omstilling. Bestselleren ’Stå fast’ er udkommet på engelsk under titlen ’Stand Firm’, så det brinkmannske budskab om fællesskab i stedet for individualistisk selvrealisering som vejen til det gode liv har for længst begivet sig på rejse rundt i verden. Svend Brinkmann har siden 2012 været fast anmelder på Politiken af faglitteratur om psykologi med mere. Læs alle de tidligere ’Moderne mennesker’-klummer her. Vis mere

Jeg selv har prøvet noget af det samme: Min far var en af de døde i togulykken i Sorø for lidt over 30 år siden. Også i Sorø var der nøjagtig otte omkomne, men langt flere tilskadekomne. Hele mit liv ændrede sig den eftermiddag. Mit forfatterskabs allerførste linje handler om min fars begravelse, og mit liv ville have været meget anderledes, hvis ikke det havde været for den ulykke.

I løbet af ugen har man kunnet høre øjenvidner berette, hvordan det føltes at være om bord på det forulykkede tog, og flere af dem virkede helt sammenhængende og normale, men i den kommende tid tror jeg, vi skal huske, at chok viser sig på mange måder. Nogle reagerer først lang tid efter ulykken.

Nu tænker du måske: Otte mennesker, det er da ikke ret meget. Otte mennesker er vel, hvad man mister dagligt, hvis man for eksempel er i krig. Og det er også rigtigt, at dødsulykker som denne bør minde os om, hvad andre mennesker går igennem i andre lande.

Men over for det helt meningsløse er det, som om noget slukker i os

Men foreløbig synes jeg, vores tanker skal gå til de pårørende. Også dem, der siden ulykken har gået rundt i uvished. Først fredag blev alle otte ofre identificeret.

Jeg husker selv dette som noget af det værste: de mange timer, hvor jeg kørte rundt på må og få mellem sygehuse og politistationer i Ringsted, Sorø og Slagelse for at finde min far. Det var mig alene, der identificerede ham, og jeg tror faktisk ikke, at man kommer sig helt over den slags oplevelser. Det skal man nok heller ikke. I det hele taget tror jeg, mange pårørende vil opleve, at livet bare ikke bliver det samme igen. Meget kan blive godt igen. Og fantastisk. Men det samme? Det bliver det aldrig.

I et digt af Tove Ditlevsen hedder det beroligende, at éns lidelse aldrig bliver større, end at den kan rummes i éns eget bryst, men jeg tror desværre, at hun tager fejl. I hvert fald når det kommer til den her slags ulykker. Jeg tror, de pårørende vil opleve, at de netop ikke kan rumme det. Og hvordan skulle man også kunne det? Denne form for ulykker er jo meningsløse.

Vi mennesker kan være med til meget, så længe vi kan se en mening med det. Men over for det helt meningsløse er det, som om noget slukker i os. Jeg kan ikke være den eneste, der bemærkede, at politimændene fra Odense Politi på mere end én pressekonference så ud, som om de havde tårer i øjnene. You make a grown mand cry.