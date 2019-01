90-årig med brune knickers, blå sweater og lyst strit hår har solgt en kvart milliard tegneseriehæfter

I denne uge er det 90 år siden, at en af verdens mest kendte journalister tog på sit første eventyr.

Egentlig blev den første tegning af den unge rapporter Tintin med det strittende pandehår og hans hund Terry første gang trykt i Le Petit Vintième 4. januar 1929 i ungetillægget til den konservative katolske avis Le Vingtième Siècle. Men Tintins skaber, Georges Remi – bedre kendt som Hergé – insisterede på, at Tintin har fødselsdag 10. januar i stedet, da det var her, den første del af ’Tintin i Sovjet’ blev udgivet.

Så i dag synes at være en god dag at fejre den ungdommeligt udseende ældre herre.

Tintin er et af Belgiens stærkeste brands. De 24 tegneseriehæfter er solgt i mere end 240 millioner eksemplarer i 80 forskellige lande.

Hergé skabte en serie med verdensomspændende eventyr fyldt med masser af farver og et hav af mindeværdige karakterer som kaptajn Haddock, professor Tournesol, Bianca Castafiore og ikke mindst de to detektiver Dupond og Dupont. Tintin har været på bunden af havet og på Månen i genrefortællinger, der spænder fra spionthrillere til mysterier, politiske dramaer, science fiction og western. Alt sammen blandet med en god portion slapstickkomik.

Det var også Hergé, der gjorde tegnestilen ligne claire populær. En teknik, hvis navn kan oversættes til ’klare linjer’, hvor man med stærke sorte streger, klare farver overalt og realistiske baggrunde giver vægt til alle dele i billederne og samtidig skaber et meget fladt tegneserieagtigt udtryk.

Helt fra start af var Tintin politisk. Et kendetegn, der også har været bund for en del kritik i nyere tid.

Og stadig i dag bruges Tintin til at analysere på datidens geopolitiske forhold. Den første rejse, Tintin tager på, er til det hedengangne Sovjetunionen. Historien fanger den herskende kommunistskræk, der var blandt den almindelige europæere, men mange ser den også som naiv. Senere kom ’Tintin i Congo’, der stadig er en hans mest kontroversielle fortællinger, og årsagen til, at mange anser Hergé for at have været racist. Flere lande har bandlyst bogen eller begrænset adgangen til hæftet på grund af den meget stereotype fremstilling af congolesere. Og flere andre fortællinger indeholder stereotype fremstillinger af minoriteter.

Tintin er dog stadig en elsket eventyrer, hvis historier også er blevet til to tegnefilmsserier og en 3d-animeret Steven Spielberg-film. Så hip, hip, hurra for Tintin.