»Vladimir er en engel«: Kvindefjendsk ballademager af en balletstjerne med Putin tatoveret på brystet roder sig ud i endnu en skandale

Han har fået tatoveret Vladimir Putins ansigt på sit bryst så stort og mægtigt, at alle ser det som det første. Og så tilpas langt oppe på brystet, at det dårligt kan skjules i et jakkesæt eller et balletkostume.

Torsdag i sidste uge tweetede Pariseroperaens Ballet, at Polunin ville komme til byen og danse det mandlige hovedparti i ’Svanesøen’ i februar, og allerede lørdag gjorde huset det klart, at det havde trukket invitationen til Polunin tilbage. Siden har den ukrainskfødte 29-årige balletdanser Sergej Polunin igen været på alles læber i balletverdenen.

Flere af kompagniets dansere havde sagt, at de ikke mente, at Polunin delte ballettens værdisæt. Polunin er uddannet danser fra Royal Ballet i London, fra han var 13 år, og blev som 19-årig som den yngste nogensinde udnævnt til solodanser.

Han blev en af Englands største celebriteter og var altid på forsiden af ugebladene. Han elskede det hurtige liv, talte gerne om sit kokainforbrug og om at leve stærkt og dø ung. I en alder af 21 år sagde han op og droppede sin stjernekarriere. Tilbage i Rusland var han reduceret til at danse en slags kitschet folkedans i realityshows. Først langsomt har han været ved at få sin karriere, nu som freelancedanser, tilbage på ret køl.

Han har spillet nogle roller i internationale spillefilm, blandt andet som den russiske greve i ’Mordet i Orientekspressen’.

Elsker Putin og Trump

Aflysningen synes begrundet i, at Polunin, der til en begyndelse ikke skriver et særligt sammenhængende engelsk, har skrevet en lang række nedvurderende beskeder på de sociale medier om homoseksuelle, et segment, som balletkunsten historisk har appelleret til både som medarbejdere og publikummer. Han har også i ret utvetydige vendinger bedt kvinder om ikke at række ind over traditionelt maskuline domæner, og så bringer han nærmest dagligt en lyrisk lovsyngning af præsident Putin, ligesom han har vedkendt sig at være fan af den amerikanske præsident, Donald Trump.

Forleden lagde han et billede ud på Instagram af sin brysttatovering af Putin og teksten: »Hvad du ser i mig, er dig / Hvad du ser i mig, er dig / Vi er ét«. Hans følgere har haft travlt med at gøre nar ad ham, råbe og skrige ad ham eller – sjældnere – rose ham for hans sjældne mod og lige så sjældne poetiske tone.

I sidste uge skrev han følgende, hvor vi har hjulpet grammatikken lidt på vej:

»Elsker Amerika, et af de mest magiske lande. Har stærk fornemmelse: Hvad hvis Vladimir Putin blev verdens hersker. Det beder jeg for, for det vil være den endelige sejr over det onde«.

Under en tur til Indien gik en lille indisk dreng angiveligt forbi ham og udbrød »Putin!«, og for nogle uger siden skrev Sergej Polunin på Instagram:

»Børn kender sandheden. Vladimir er en engel. Lad Gud, Universet, Naturen, Englene, Jesus, alle religionerne, alle gode mennesker på planeten beskytte ham og give ham styrke og sundhed. Lad os bede for Vladimir i nat, denne særlige julenat«.

Giver mænd en opsang

Reelt virker det, som om Polunin er smeltet helt ned i det rablende uforståelige. Han, der er født i Ukraine, plæderer for, at Ukraine helt naturligt hører til Rusland. Underforstået: Putin kan med god samvittighed tage hele Ukraine og ikke nøjes med at annektere Krim-halvøen.