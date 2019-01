Godt nyt til husmorporno-fans: 'Fifty Shades'-forfatter udgiver ny bog. Men det bliver uden Mr. Grey

Forfatteren bag Fifty Shades-serien, der verden over er blevet en massiv succes, udgiver ny bog til april. Denne gang bliver det med ’The Mister’ i stedet for Mr. Grey.

Lige siden den seneste Fifty Shades-bog udkom i 2017, har kvinder verden over sukket efter endnu en bog i rækken. Og nu er der godt nyt til dem, der elsker husmorporno. Det skriver The Guardian.

16. april vender forfatteren bag, E. L. James, tilbage med endnu en bog, denne gang med titlen ’The Mister’.

Det bliver dog uden den berygtede Mr. Grey fra Fifty Shades-bøgerne og uden saftige beskrivelser af ham, der sammen med Anastasia Steele, bogens hovedperson, udlever sine vilde seksuelle fantasier.

Mere erotik?

I stedet kommer ’The Mister’ til at handle om tiltrækningen mellem den unge »privilegerede og aristokratiske« englænder Maxim Trevelyan og den »mystiske, talentfulde og smukke« Alessia Demachi, lyder det i beskrivelsen fra forlaget Arrow.

»En Askepot-fortælling fra det 21. århundrede«, som E. L. James selv beskriver bogen:

»Maxim og Alessia har taget mig med på en fascinerende rejse, og jeg håber, at deres gribende og sensuelle fortælling vil slå benene væk under mine læsere, akkurat som den gjorde på mig, da jeg skrev«, siger E. L. James til The Guardian.

Fifty Shades-serien er med sine 150 millioner solgte eksemplarer blevet en vaskeægte verdensomspændende succes. Bøgerne har sammen med den lige så succesfulde filmatisering af bøgerne gjort erotik mainstream.

Om ’The Mister’ også får karakter af erotisk fiktion, vil forlaget ikke bekræfte. Men ifølge beskrivelsen, der er blevet sendt til boghandlere, er bogen en »rutsjebanetur af fare og lyst, der efterlader læseren stakåndet til den allersidste side«.

Også danske husmødre kan glæde sig. ’The Mister’ udkommer nemlig på dansk, lyder det fra E. L. James’ danske forlag Rosinante – hvornår kan forlaget endnu ikke oplyse.