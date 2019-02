Bestseller-forfatter løj om hjernesvulst - og mange andre ting

Stjerneforfatteren A.J. Finn, alias Dan Mallory, indrømmer, at han har fabrikeret falske historier om sig selv og sin familie - blandt andet at han havde kræft i hjernen.

Hans mor var død af brystcancer. Hans bror havde cystisk fibrose og døde senere af det. Selv havde han en svulst i hjernen. Og en ph.d. fra Oxford. Samt et redaktørjob på et forlag, hvor han blandt andet havde udgivet bøger af ’Harry Potter’-forfatteren J.K. Rowling og komikeren Tina Fey.

Bortset fra at det altså var løgn, det hele.

For forfatteren Dan Mallory - der under pseudonymet A.J. Finn sidste år fik bragende succes med romanen ’Kvinden i vinduet’, der fik fire hjerter her i Politiken og nu er blevet filmatiseret med premiere senere på året og Amy Adams og Gary Oldman i hovedrollerne - har ifølge en artikel i tidsskriftet The New Yorker pyntet gevaldigt på sin egen historie.

Flere tidligere kolleger og arbejdsrelationer fortæller til The New Yorker, at Mallory har berettet om sin hjernesvulst, som blandt andet gjorde, at han i perioder ikke kunne passe sit job på forlaget Little, Brown.

Det samme skrev han i en ansøgning til universitetet i Oxford, hvor han i øvrigt begrundede sine karakterer med, at hele hans familie var død. Craig Raine, der underviste i litteratur på Oxford, siger til The New Yorker:

»Mens han passede hende (sin kræftsyge mor, red.), fik Dan en hjernesvulst, som han ikke fortalte hende om, fordi han mente, at det ville gøre hende ked af det. Og åbenbart forsvandt den. Og så døde hun. Broderen var allerede død«. Det hele var skrevet i en bevægende, men afdæmpet tone, siger Raine.

The New Yorker-journalisten Ian Parker konstaterer derefter tørt, at »Pamela Mallory, Dans mor, da også lader til at være en meget privat person: hendes Instagramkonto er lukket, og da jeg mødte hende kort, nogle uger efter at jeg havde talt med Raine, nægtede hun at blive interviewet«.

Både moderen, faderen og alle hans tre søskende lever altså i bedste velgående.

Løj om jobbet

Dan Mallory blev optaget på universitetet og færdiggjorde også en master, men ikke, som han ellers senere har fortalt kolleger, en ph.d. Og da han gjorde sin første entré i forlagsbranchen, var det som assistent, ikke som redaktør, som han ellers fortalte, da han var til jobinterview hos et andet forlag, det londonbaserede Little, Brown.

Her fik han job som forlægger, men det var ikke på hans anbefaling, at Little, Brown udgav J.K. Rowlings ’Gøgens kalden’ eller Tina Feys biografi, som Mallory ellers har fortalt det seneste år, når han har været på pr-turné for sin egen bog, ’Kvinden i vinduet’.

Var flov over lidelse

Men der ér en forklaring på alle løgnene, og den er Dan Mallory kommet med i en udtalelse efter The New Yorker-artiklen: Nej, han har ikke haft kræft. Han har derimod i årevis været plaget af bipolar lidelse - det, man tidligere kaldte maniodepression - og turde ikke indrømme det over for andre:

»Jeg skammede mig voldsomt over mine psykiske problemer - de var min frygteligste, mest sårbare hemmelighed. Og i 15 år, selv da jeg gik hos psykoterapeuter, var jeg fuldstændig rædselsslagen over, hvad folk ville tænke om mig, hvis de vidste det - at de ville konkludere, at jeg var defekt på en måde, som jeg burde kunne korrigere eller, endnu værre, at de ikke ville tro på mig. Så virkede det nemmere at forstille sig«.

Den 39-årige forfatter får i dag medicin og har det meget bedre, og de seneste to år har han offentligt talt om psykisk sygdom, understreger han i sin udtalelse. Sygdommen fik ham til at sige og gøre ting, han ellers aldrig ville have sagt eller gjort, og mange af tingene kan han slet ikke huske:

»I bagklogskabens lys er jeg ked af, at jeg har udnyttet, eller ser ud til at have udnyttet, folks goodwill, og hvor desperate omstændighederne end har været, var det aldrig meningen«.