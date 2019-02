Skuespiller ville hævne sig efter voldtægt af veninde: Premiere på Liam Neeson-film aflyst efter racisme-ballade

Skuespilleren Liam Neeson er kommet i en større mediestorm, efter at have fortalt om en episode, hvor han havde lyst til at dræbe en sort mand. Nu er gallapremieren på ’Cold Pursuit’ blevet aflyst.

Gallapremieren på filmen ’Cold Pursuit’ er blevet aflyst efter et kontroversielt interview med Hollywood-skuespilleren Liam Neeson.

Den nordirske skuespillers udtalelser i et interview med den britiske avis Independent har skabt ramaskrig i USA, hvor flere kalder skuespilleren racist. I interviewet fortalte Neeson om en nær ven, der for 40 år siden blev voldtaget af en sort mand, og hvordan episoden gav ham en stærk lyst til at tage hævn.

»Jeg gik op og ned ad gaderne i området med et et slagvåben og håbede på, at nogen ville nærme sig mig. Det skammer jeg mig over. Jeg gjorde det i måske en uge i håb om, at et ’sort svin’ ville komme ud af en pub og forsøge at overfalde mig eller noget, så jeg kunne... dræbe ham«.

Sådan siger Liam Neeson i interviewet og har forklaret, at han blandt andet lavede citationstegn med hænderne under passagen ’sort svin’.

Neeson er aktuel i filmen ’Cold Pursuit’, der handler om en far, der vil hævne sin søn, efter han er blevet slået ihjel af en narkotikabande. Og netop filmens handling satte scenen for interviewet med The Independent, der handlede om hævn.

En urlyst til at slå

Interviewet fik stor opmærksomhed, og Neeson var efterfølgende gæst i ABC’s morgenprogram ’Good Morning America’, hvor han forklarede, at kommentaren ikke var racistisk ment, og at han aldrig gjorde noget ved tankerne.

»Jeg havde aldrig før haft den følelse af... nærmest en urlyst til at slå«, fortæller Neeson og uddyber, hvordan han tog ud til de områder i byen, hvor der var flest sorte med den følelse i kroppen.

»Den her følelse chokerede mig. Det er forfærdeligt at tænke tilbage på«, siger Neeson, der efterfølgende søgte hjælp hos en katolsk præst. Han fortryder sine tanker, men ønsker, at flere har en samtale om racisme.

»Vi lader alle sammen som om vi er politisk korrekte i det her land... Også i mit land. Nogle gange skal man bare kradse i overfladen for at opdage, at racisme og fordomme er der«, siger han.

Liam Neesons udtalelser fik mange til at fordømme både skuespilleren og den kommende film, og især på sociale medier har debatten floreret.

Frederick Joseph, der arbejder for større fokus på sortes repræsentation i medierne, skriver på Twitter, at episoden blot beviser, at sortes liv stadig er ligegyldige for nogen.

Liam Neeson being ready to take any Black life over what one person allegedly did just shows how meaningless and inconsequential black lives are to some.



Even him telling the story demonstrates a level of privilege and understating that there may not be repercussions. — Frederick Joseph (@FredTJoseph) 4. februar 2019

Samtidig har fodboldspilleren John Barnes udtalt til Sky News, at Neeson fortjener en medalje for at være ærlig om sine tanker, og at han ikke bifalder den »heksejagt«, som han mener, at Neeson er blevet udsat for.

»Vi er alle racister ubevidst. Og folk kommer til at være bange for at indrømme det nu, efter hvad der er sket med Liam Neeson«, siger han.

Den 66-årige skuespiller er blandt andet kendt fra actionthrilleren ’Taken’ og ’Schindlers liste’.