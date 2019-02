Beskyldninger om sex-overgreb får britisk filmpris til at droppe nominering af 'Bohemian Rhapsody'-instruktør

Når den britiske filmpris BAFTA holder prisuddeling søndag aften, vil instruktør Bryan Singer ikke være at finde blandt nomineringerne til en filmhittet ’Bohemian Rhapsody’.

Det sker efter en række seksuelle anklager mod instruktøren, hvor fire mindreårige mænd i en artikel i Atlantic anklager Singer for at have misbrugt dem seksuelt. Singer selv nægter alle anklager, som han kalder homofobiske udtværinger.

Derfor valgte den britiske filmpris BAFTA at suspendere Bryan Singers navn fra filmens nomineringer. Singers film om rockbandet Queen og forsangeren Freddie Mercurys liv er ellers nomineret i syv kategorier, herunder bedste britiske film.

Det skriver Variety.

»I lyset af de meget alvorlige anklager, har BAFTA informeret Bryan Singer om, at suspenderingen af hans nominering træder i kraft med det samme«, udtaler BAFTA og understreger, at suspenderingen vil stå på, indtil anklagerne er blevet undersøgt.

Bryan Singer er tidligere blevet beskyldt og sagsøgt for seksuelle overgreb, men er aldrig blevet dømt. I Atlantic-artiklen fortæller skuespiller Victor Valdovinos, der som 13-årig var statist på Singers film ’Apt Pupil’, at instruktøren forgreb sig på ham flere gange under en scene i et omklædningsrum. De øvrige mænd i artiklen er anonyme.

BAFTA forklarer, at suspenderingen ikke vil påvirke filmens øvrige nomineringer, men at Singers navn bliver fjernet fra bedste britiske film. Variety skriver, at timingen for annonceringen muligvis har været bevidst, eftersom at suspenderingen blev annonceret, 90 minutter efter stemmevinduet lukkede i Storbritannien.

Vinderne i BAFTA-prisen bliver annonceret under en ceremoni på London Royal Alberts Hall på søndag.

Hovedrolle taler ud om instruktør

Bryan Singer blev fyret som instruktør, tre uger inden optagelserne til Bohemian Rhapsody var færdige, for »upålidelig opførsel på settet«. Han fortæller selv, at han var syg, og at det ikke blev imødekommet. Singer blev udskiftet som instruktør af Dexter Fletcher, men hans navn fortsatte med at stå på filmens kreditering.

Skuespilleren Rami Malek, som spiller Freddie Mercury i filmhittet, har også fortalt offentligheden om dårlige oplevelser med instruktøren. Det skriver The Guardian.

»Min oplevelse med Bryan var ikke behagelig. Overhovedet ikke. Det er, hvad jeg kan sige lige nu«, sagde han i en følelsesladet tale på Santa Barbara filmfestival i sidste uge og fortæller, at det var vigtigt, at Bryan Singer blev fyret.

»Mit hjerte går ud til alle, der skal gå igennem noget af det, jeg har hørt om, og som foregår derude«.

»Det er forfærdeligt, og det er bemærkelsesværdigt, at det her sker. Jeg føler med dem, der har oplevet det, og hvor svært det må være for dem at gå igennem det her. Det er forfærdeligt, at det her sker i lyset af #MeToo. Det er frygteligt«, gentog han.

Bryan Singer har tidligere instrueret film som ’X-Men’ og ’The Usual Suspects’.