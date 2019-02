Modeskaberen Karl Lagerfeld er død

Karl Lagerfeld, der blandt andet er kendt for at have stået i spidsen for Chanel, er død.

Den tyske modeskaber Karl Lagerfeld er død, skriver flere franske medier - heriblandt Le Figaro. Han blev 85 år.

Lagerfeld var blandt andet kendt for sin tid hos det ikoniske modehus Chanel, hvor han var chefdesigner i over tre årtier frem til sin død. Her var han, fra han blev ansat i 1983, med til at booste Chanels popularitet.

Personer med tæt tilknytning til Chanel bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at Lagerfeld er død.

Lagerfeld var et af de mest profilerede og anerkendte navne inden for modeverdenen og har været aktiv i over et halvt århundrede.

Han var kendt for sit personlige look, der blandt andet bestod af et mørkt jakkesæt, håret trukket tilbage i en hestehale og store mørke solbriller.

Opdateres.



Ritzau