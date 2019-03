Folk valfarter til Pompidou Centret i Paris. Men på trods af at museet har den største samling af moderne kunst i Europa, er det ikke kunsten, folk kommer for at opleve. Det har skabt bekymring i kunstkredse. Men hvorfor egentlig?

Pompidou Centret i Paris kan prale af at være i besiddelse af den største samling moderne kunst i Europa. Ja, faktisk overgås Pompidous kunstsamling på 100.000 værker kun af kunstmuseet MoMA i New York som det museum i verden med allermest moderne kunst.

Til gengæld kan Pompidou ikke prale af, at gæsterne kan huske, hvad de har set på museet. Da et fransk analyseinstitut spurgte 1.000 mennesker, om de kunne huske, hvilken kunst de havde set i Pompidou, kunne kun fire personer nævne et værk eller navnet på en kunstner. Fire!

I betragtning af, at både franskmænd og turister fra hele verden valfarter til Renzo Piano og Richard Rogers’ vilde bygning i hjertet af Paris, har det ifølge avisen Liberation skabt en del debat blandt Pompidous ansatte og i kunstkredse, at så få erindrer, hvad der pryder de store udstillingsrum på de øverste etager. Antallet af besøgende steg med 5 pct. i 2018 og landede på flere end 3,5 millioner, så selv om folk ikke kan huske, hvad de har set udstillet i Pompidou, ser det ikke ud til, at stedets popularitet er faldende.

Gæster på andre store parisiske kunstmuseer lider ikke i samme grad af hukommelsesbesvær. På Louvre kan de fleste godt huske, at de har set Leonardo da Vincis ’Mona Lisa’, og spørger man folk, hvad de har set på Musée d’Orsay, nævner de efter et øjeblik Gustave Courbets oliemaleri af en kvindes underliv, ’Origine du monde’, eller Edouard Manets ’Olympia’ fra1865, der forestiller en nøgen kvinde på en seng.

Ifølge Libération har man i kunstkredse diskuteret, om det er ikoniske værker, som Pompidou mangler. Om det ville hjælpe, hvis museet lå inde med et værk, der kunne matche Louvres ’Mona Lisa’ eller Pablo Picassos ’Guernica’, der kan ses på Reina Sofia i Madrid. Men med en samling på 100.000 værker, der er skabt af kunstnere som Yves Klein, Marcel Duchamp, Miro, Kandinsky, Leger og andre i den internationale liga, er det noget af en udfordring, som derfor er strandet ved, at man har diskuteret, om man skulle hype 17 værker særlig meget, for hurtigt at kunne konstatere, at det skal man måske ikke, for hvorfor skulle de have ikonpotentiale, og er det ikke et problem, at ud af de 17 værker er kun et skabt af en kvinde?

Og så er man ikke kommet videre, hvilket nok er ganske godt. Pompidou besøger man nemlig ikke kun på grund af udstillingerne. Der er et hav af årsager til at opsøge Pompidou. Som når man er studerende og har behov for at benytte stedets kæmpe bibliotek og de gode læsesale. Eller når biografen i underetagen holder Bergman-festival og viser alle Ingmar Bergmans film synkroniseret på fransk. Eller når man vil opleve den gode designforretning i stueetagen eller blot vil tage de udvendige rulletrapper op til restaurant George på toppen eller for at kunne kigge ud over Paris’ tage.

Kritikere beskylder Pompidou for at være et supermarked og for at lefle for kunderne. Det kan der være noget om. Men man keder sig ikke et sekund, fra man nærmer sig den fabriksagtige bygning med de store blå og røde rør, der stikker ud i alle retninger, og til man kommer inden for og begiver sig rundt i huset. Hvis man gør, er det ens egen skyld. Som museum er det selvfølgelig lidt af et dilemma, at folk ikke kan huske de udstillinger, de har oplevet i Pompidou. Men med et besøgstal, der kun går opad, må det problem være til at leve med.