Et bestyrelsesreferat afslører, at en »dårlig og uklar landsholdsaftale« fra 2015 var roden til efterårets konflikt. Derfor må DBU lappe på økonomien i stedet for at investere i udviklingen af dansk fodbold. Ledelsen lukkede aftalen, efter at information blev tilbageholdt for dele af bestyrelsen.

