Nekrolog: Anders Bodelsen elskede den intelligente forbryder. Og læserne elskede ham for det

Anders Bodelsen forsvandt ud af både det litterære og det offentlige liv for mange år siden, men der var engang, hvor hans velturnerede romaner og noveller altid var på bestsellerlisterne, og han sammen med Klaus Rifbjerg var landets mest produktive forfatter. Krimien ’Tænk på et tal’ om julemanden, der begår et bankkup, er nok hans mest kendte roman, og det skyldes også, at den blev filmatiseret.

Han debuterede allerede som 22-årig med den stemningsfulde ’De lyse nætters tid’, hvis hovedperson bor i villakvarterernes trygge og friserede Ordrup nord for København. Ib Andersen skabte et omslag til bogen som perfekt gengiver unge Bodelsens sans for borgerlig idyl.

Bodelsens speciale var den plotdrevne, realistiske fortælling. Han kom selv fra velordnede forhold, men havde en forkærlighed for den intelligente moral- eller lovbryder. ’Breaking Bad’, Netflix-serien om gymnasielæreren fra New Mexico, der vælger kedsomheden og den dårlige løn fra til fordel for at producere og sælge metamfetamin, er lige efter Bodelsens hoved.

Den politiske thriller ’Rød september’ var direkte inspireret af Blekingegadebanden, men også af Bodelsens egne mareridt:

»I hele mit voksne liv har jeg haft onde drømme om rundt omkring i rum, huse og lejligheder at have glemt ting, som ville være farlige for mig. Dr. Freud ville sikkert kunne sige noget om angst for forsømte muligheder«.

Et andet tema i forfatterskabet er det, fotografier – manipulerbare som de er – gør ved os. Ikke at forglemme telefoner og teknik. Bodelsen var en mester i at spinde historier, ofte med et kriminalistisk islæt, hvor teknik spiller en vigtig rolle. I ’Fjernsynet flimrer’ fra novellesamlingen ’Rama Sama’ er det motorcyklister, som skaber forstyrrelser på tv-skærmene, når de skifter gear på motorvejen.

’Frysepunktet’ fra 1969 skriver sig direkte ind i vores tid med sit tema om det evige liv. Fortællingen om Bruno, der er uhelbredeligt syg af kræft og bliver frosset ned i 1973 og tøet op igen senere, er fremragende science fiction med et overraskende godt blik fo