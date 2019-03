Brexit får stressede og nervøse britere til at massekøbe selvhjælpsbøger

Britiske boghandlere oplever historisk stor efterspørgsel på bøger om at finde lykke og indre ro. Selvhjælpsbøgerne hitter i den grad hos en befolkning, der står midt i et politisk efterkaos af Brexit.

Tre millioner selvhjælpsbøger er blevet revet ned fra hylderne i de britiske boghandlere.

Det er et historisk højt antal, der udgør en stigning i genrens efterspørgsel på 20%, skriver The Guardian.

For i kølvandet på det politiske kaos, som Brexit har medført, vælger mange briter at ty til berømtheder, psykologer og internetguruer, der med opløftende titler og beroligende budskaber kan føre dem ind i et univers af tryghed og lykke, langt væk fra den uro, der ellers præger landet.

»Folk kommer ind i butikken, og de er virkelig trætte af de ting, der foregår. De leder efter noget forsikring og sindso, så selvhjælpsbøger er virkelig blevet populære«, siger Paul Sweetman, der ejer City Books i byen Hove. Han har ikke set så stor efterspørgsel på bøgerne i de 25 år, han har været i branchen.

Det plejede at være noget, man grinede af, fortæller han til The Guardian.

»Nu er de ligeså gode som at læse enhver anden anerkendt roman«.

Briterne søger i højere grad bøger, der kan hjælpe dem til at finde et frirum i en urolig tid. Derfor er det blandt andet bøger som ’Chimp Paradox’ af forfatteren Steve Peters, der hitter. Bogen er en slags manual for sindet, der skal hjælpe læseren med at få styr på tankerne og blive mere selvsikker.

Det er især også selvhjælpsbøger skrevet af berømtheder, der hitter. Skuespillerne Rusell Brand og Ruby Waz samt tv-værten Fearne Cotton skriver om vejen til at blive lykkelig, og det er noget, der hitter hos læserne. . Genren er særligt populær hos kvinder, men Keira O’Brien, der er dataredaktør hos ’The Bookseller Magazine’ forklarer, at en forfatter som Mark Mansons selvhjælpsbøger også tiltrækker et yngre og mandligt publikum.

»Det er næsten som om, at mandlige læsere leder efter vejledning eller en form for forsikring om, hvordan man er mand i et samfund efter #MeToo«, siger Keira O’Brien.

Paul Sweetman forklarer, at ældre læsere i 60’erne og 70’erne søger en anden form for selvhjælp i et samfund, der er plaget af politisk uro. De efterspørger nemlig i højere grad de bøger, de læste som børn.

»De vil have noget sikkert og velkendt, noget hvor de ved, at der ikke sker noget forfærdeligt undervejs«, siger han.