Tre reaktioner: Uforskammet Ghita Nørby piller journalisten og moderne journalistik helt fra hinanden

Et interview med Ghita Nørby på Radio24syv­, hvor den 84-årige skuespilleri skælder intervieweren Iben Zeuthen voldsomt ud, har vakt stor debat. Burde interviewet overhovedet have været bragt? Vi spørger tre meningsdannere.

»Ja, for det er en episk, eviggyldig og fremragende dokumentar, som bestemt fortjener sin gang på jord. Når man er kommet ud over de passager i starten af programmet, hvor Ghita Nørby overfuser Iben Maria Zeuthen, så udvikler det sig til en dyb og interessant samtale om mor/datter-relationer og om at være ung og gammel. Det er et møde mellem to viljestærke kvinder, en ung journalist og en aldrende diva. Man kan læse dokumentaren på mange forskellige måder; det synes jeg kendetegner gode dokumentarprogrammer«.