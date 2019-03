Chef for bogmesse: Dumheden brede sig i Tyskland 30 år efter Murens fald: Det skræmmer mig ærligt talt

Verdens ældste bogmesse i Leipzig har netop slået alle rekorder. Her har bøger og forfattere stadig en ganske særlig betydning. Det store ’bogtårn’ i øst lyser op i tristheden i det gamle DDR, hvor især unge har brug for inspiration.

Under os har hundreder af mennesker taget en pause fra bøgernes verden og er gået ud i den lokkende forårssol for midt i messehallernes betonlandskab at tage en pause. Vi kigger ud ad de store vinduer og konstaterer, at de fleste gæster sidder med en bog i stedet for det moderne menneskes ellers vigtigste ledsager, mobiltelefonen.

»Dejligt at se. Når man går rundt ude blandt bøgerne her, synes jeg, at den materialiserer sig helt fysisk: begejstringen over litteraturen. Det er en meget stor glæde for mig«.

Oliver Zille er chef for Leipziger Buchmesse og har været det i en efterhånden lang årrække. Lige nu er han også vært for mig i messens vip-lounge, hvorfra vi har udsyn over hele området med læseglade tyskere i solen. Noget så sjældent som en succes i det tidligere DDR, hvor weekendens messe igen slog alle rekorder og samlede 286.000 læseheste i de endeløse bogstalde i udkanten af Leipzig.

»Normalt hører man mest dårlige nyheder herfra, og billedet af den østlige del af Tyskland er trist og tungt. Netop derfor er det så godt, at messen fungerer og er en succes. Der er så meget andet i vores hverdag og i vores region, som ikke fungerer. Bogmessen er supervigtig som identifikation for hele regionen«, siger Oliver Zille.

Han er selv vokset op i Leipzig og boede her også, da folk i netop denne by begyndte at gå på gaden hver mandag aften og råbe ’Wir sind das Volk’ (Vi er folket). Råbet bredte sig til hele DDR, indtil Muren faldt, og det land, der udgjorde rammen om hans barndom, brød sammen og forsvandt ind i et genforenet Tyskland. Til november er det 30 år siden.

Tiden bevæger sig baglæns

I forrige uge viste en ny rapport fra universitetet i netop Leipzig, at repræsentationen af det østlige Tyskland er ekstremt mangelfuld i det tyske parlament, i ministerierne og i ledende stillinger i for eksempel justitsvæsnet. Murens fald og frihedens indtog er længe siden, men den mentale og sociale mur går stadig gennem Tyskland.

»For os, der har oplevet det, er det selvfølgelig en helt afgørende del af historien. Og den manglende udvikling viser jo også, at det er en del af historien, man må forstå for at forstå det samlede Tyskland. Men om det også vil være sådan fremover, er et godt spørgsmål. Det håber jeg – ikke mindst nu, hvor tiden bevæger sig baglæns«, siger Oliver Zille.

Baglæns, hvordan skal det forstås?

»Da Muren faldt i 1989, oplevede vi en enorm følelse af pludselig frihed. En følelse af, at alt var muligt: demokrati, frihed, ja, alle chancer var til stede. Man kunne for eksempel læse og skrive, hvad man ville. Men nu synes jeg, at tiden rulles tilbage. Populistiske politikere lokker folk med tomme løfter, dumheden breder sig, for at sige det mildt, og nationalisme er igen blevet en del af tiden sammen med den store angst. Det skræmmer mig ærligt talt. Vi har jo prøvet den totalitære vej her i landet«, siger direktøren.

Og skynder sig at tilføje, at det ikke »kun var i Tyskland, kampen for frihed og demokrati sejrede dengang – det var i hele Østeuropa. Ligesom tilbagegangen er der nu«. Dengang som nu måtte man ty til bøgerne for at få råd og dåd til at klare situationen, mener Oliver Zille.

»Mens man i Vesttyskland havde fri presse og frie medier, måtte man i DDR-tiden lede efter sandhederne, måske skjult bag symboler, i litteraturen. Medierne var underlagt streng censur. Det er det samme i dag, og det vil vi gerne vise de mange unge, som kommer her på messen. Hvis du vil vide noget om og forstå din omverden bedre, så læs og få sammenhænge, du ikke får på din mobil«, siger han.

Det er grunden til, at godt 30.000 af de besøgende i Leipzig er unge, og til, at manga-universet fylder så meget.

»I begyndelsen var det helt ærligt en idé til at få besøgstallet til at vokse. Men nu er det en stor succes. Mange unge kommer fra familier helt ugen boglige traditioner, og de har aldrig mødt en forfatter før. Pludselig er de omgivet af dem her, og de kan endda tale med dem. Det virker«, mener Oliver Zille.

Punkroman skal inspirere unge

I begyndelsen af 1980’erne driver den unge Anders rundt i Leipzigs gader, da han en dag ser en vaskeægte punker med højt hår og en guitarkasse. Han forfølger ham ind i gården, hvor drengen med guitaren forsvinder ned i en kælder. Snart lyder der høj musik derfra. Anders går derind. Kimen til det fiktive punkband Die Haftung (Ansvaret) er lagt.

»Punk blev betragtet som ulovlig opstand af DDR-styret, som slog hårdt ned på det. Derfor eksisterede det som hemmelig subkultur i kældre og lejligheder, hvor man selv arrangerede koncerter og fik det hele til at fungere. For eksempel måtte de selv fremstille noget kulør, så de kunne farve håret. Det var ikke ubetinget sundt«, smiler kulturhistorikeren Bernd Lindner.

Foto: Herbert Knosowski/Ritzau Scanpix Punk var en populær subkultur i det gamle Vesttyskland, der ofte stødte sammen med såkaldte skinheads som her i Hannover i 1984. Også i Øst var der punks, men i hemmelighed. Kreativiteten og sammenholdet fra dengang kan være inspiration for unge i nutidens østtyske byer, mener forfatterne til ny bog om den gamle punkscene i Leipzig.

Sammen med tegneren P.M. Hoffmann har han netop udgivet den grafiske roman ’Anders sein – oder der Punk im Schrank’ (At være anderledes eller punk i skabet) om den illegale punkscene i datidens Leipzig. I standen ved duoens forlag mener tegner Hoffmann, at man sagtens kan bruge datidens farlige flirt med punk til noget.

»Tænk på den kreativitet, disse unge udfoldede for at komme til at høre eller spille den musik, de kunne lide. Mange af dem kom i spjældet for at spille musik! Den opfindsomhed og det fællesskab kunne man virkelig godt bruge i nutidens DDR, hvor humøret ikke just er højt. Og man må vel ærligt sige, at vilkårene dengang var vanskelige

for de unge. Jeg håber, at vores lille bog på den måde kan være en slags inspiration for unge i det moderne Tyskland«, siger han.