Mussolini med imperatordrømme og dårlig mave

Teater Får302 har sådan set godt gang i teaterlegen med drama-ducen Mussolini, men uden at få skovlen under det farligt aktuelle ved diktatorfiguren: hans forførende underholdningsværdi. Så er Hitler trods alt morsommere spillet.

Hvem skulle have troet, at Mussolini også var dramatiker? Berygtet er han som den store folkeforfører, der mesterligt forstod at iscenesætte sig selv om imperator i kejserligt format. Men nyt var det for mig, at Il Duce, der var regeringschef 1922-43, ligefrem selv stod for at skrive et propagandastykke – om sit idol Napoleons 100 dage som kejser og med den pæne borgerlige dramatiker Forzano som skriverkarl.

Stykket blev med succes opført flere steder i Europa, bl.a. på den svenske nationalscene Dramaten i 1934, hvor Mussolini i programmet slet og ret blev præsenteret som »Digter, journalist, diktator, højaktuel disse dage«!

Den højaktuelle digter og diktator havde ud over kampen med dramatikken også den storpolitiske scene at se til, hvor han i sin imperiale drøm om fascistisk overherredømme bl.a. var plaget af dilemmaet om, hvorvidt han skulle marchere på samme fælles akse som Überführer Hitler, som minder ham om »en blikkenslager i regnfrakke«.











Mussolinis de 100 dage, Teater Får302. Tekst: Lucas Svensson. Iscen.: Egill Pálsson. Scen.: Siggi Óli Pálmason. Til 13.4.

Hvordan i alverden få fortalt den historie om drama-ducen, så den også virker højaktuel i dag? Her i Får302’s lille dagligstue af en scene kan de to kvindelige skuespillere til at begynde med ikke engang blive enige om, hvem der skal nøjes med birollen som Hitler: »Du har da mere overskæg end mig!«.

Men det er netop sådan, som en absurd omgang teater i teatret, dramatikeren Lucas Svensson og instruktøren Egill Pálsson er gået til opgaven: med sprælske spring mellem de forskellige scenarier og fiktion og fakta i broget forvirring. Der er gang i teatergardinerne og godt med illusionspunkterende sidebemærkninger. Meget fårsk med den sorte humor og viljen til at sprænge formen og dyrke, hvad det bringer med sig af liv på scenen.

Snart ser vi ducen i grå uniform under lysekronen slå majestætisk ud med armene for så at krybe sammen på skrivebordet med sine liderlige fantasier om den abessinske tjenestepige. Snart er det Forzano bøjet over skrivemaskinen bistået af sin insisterende frue, der afkræver ham en holdning til arbejdet som fascistisk stykkeskriver.

Eller formatet skifter, og Mussolinis Napoleon-stykke bliver serveret som modelteater med papfigurer, ligesom skrivebordet pludselig lukkes op som dukketeater for at åbenbare det abessinske ørkensand, hvorfra afrevne dukkelemmer stikker op – efterladenskaber fra Il Duces altødelæggende triumfer på det sorte kontinent.

Alt i alt et generøst, ganske underholdende overbud af scenarier, men uden fornemmelse af fremdrift og skærpet fokus, selv om teksten taler om katastrofe og varsler Mussolinis fald. Hvor vil de egentlig hen?

Det er et glimrende match af gemytter, både på og bag scenen. Det virker bare, som om de bliver revet med af teaterlegen og glemmer mål og med.

Underholdning som politik

Dramatikeren Lucas Svensson, der i øvrigt netop er blevet belønnet med Den Dansk-Svenske Kulturpris, er velbekendt med Får302’s særlige stil efter at have skrevet flere stykker til teatret, ikke mindst jubilæumsforestillingen ’Et hus på sand og håb’ i 2017. Den blev ligesom ’Mussolinis de 100 dage’ skabt i samarbejde med instruktør og scenograf-parret Egill Pálsson og Siggi Óli Pálmason.

Utroligt som de to kan trylle med det lille scenerum, f.eks. med skyggebilleder af Il Duces poserende kejserlige gestalt. Er han på vej til talerstolen … eller til sin skål mælk med svampede boller?

At Mussolini led af dårlig mave og var på skånekost, og at han før sine taler altid læste i Dantes ’Den guddommelige komedie’, hører til de spøjse ting, der klart gør ham til stykkets fascinerende figur, mens dramatikeren Forzano og hans pålagte kunstnerdilemma i at skrive for fascisterne er en bleg skrivebordsskabning.