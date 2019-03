Det kunne ske for dig: Amerikansk kvinde købte loppefund for 650 kroner. Nu er det solgt for 13 mio. kr.

Det er sådan en historie, alverdens antikkrejlere går og drømmer om.

Et sted i dit nabolag bor en farverig person, der elsker at samle på pudsige sager. Personen dør, og der bliver afholdt loppemarked over vedkommendes indbo. Mellem tingene finder du en forgyldt buddhistisk bronzeskulptur, som du køber med hjem for et sted omkring 100 amerikanske dollars og har stående i vindueskarmen i omkring 20 år, inden du tager den under armen og får den vurderet i et populært tv-program om antikviteter.

De tager fuldkommen fusen på dig og vurderer statuen til at være over 100.000 dollars værd og måske endda fra en kongelig samling, at dømme efter kvaliteten. Så du sætter den til salg i det respekterede auktionshus Sotheby’s, der holder stor auktion over vigtig kinesisk kunst.

Her falder hammeren først ved 2,1 million dollars, svarende til næsten 13 millioner danske kroner.

Præcis sådan var den virkelige historie for en kvinde fra Missouri, der ved en stor auktion i Sotheby’s i fredags solgte skulpturen her på billedet, som var vurderet til mellem 60.000 og 80.000 kroner af auktionshuset, men som efter 7 minutters budkrig altså endte med at gøre loppefundet til en uhyre god forretning.

Ejeren har fået pengene omkring 20.000 gange igen – eller tjent omkring 780.000 danske kroner per centimeter af den 16,5 centimeter høje figur.