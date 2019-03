Apple vil også være med: Ny streamingtjeneste lancerer indhold fra Steven Spielberg, Jennifer Aniston og ... Oprah!

Kampen om seerne fortsætter.

For de store tech-giganter kæmper hele tiden om seernes opmærksomhed og hvem, der kan være det nyeste, største og bedste inden for streaming.

Udover Netflix og HBO har Amazon også lanceret Amazon prime Video, og snart udvider Disney også med streamingtjenesten Disney+.

Og nu vil Apple også være med i kampen om seernes opmærksomhed.

Mandag aften (dansk tid) lancerede de den nye streamingtjeneste Apple TV+ til et særligt event i Apple Park i Californien. Udover at udvide det allerede eksisterende Apple TV, vil tjenesten fremover også indeholde originalt indhold produceret af Apple.

Og ligesom da musiktjenesten Tidal tog kunstnere med på scenen for at overbevise kunderne om at vælge dem frem for Spotify, havde Apple ikke sparet på rækken af nyerhvervede berømtheder, som bliver stjernerne i deres originale indhold.

Blandt showets gæster var blandt andre den amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey.

På scenen kunne hun fortælle om to nye dokumentarer, der kommer til at kunne streames på Apple + til efteråret.

Den ene skal handle om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen med den foreløbige titel ’Toxic Labour’, og den anden skal sætte fokus på psykisk helbred.

Instruktøren Steven Spielberg er et af de navne, som Apple har hentet til deres nye streamingtjeneste Apple TV+. Foto: Noah Berger/Ritzau Scanpix

Hvis du elsker science fiction serien ’Fantastiske Fortællinger’ kan du også glæde dig til, at filminstruktøren Steven Spielberg genopliver serien i en ny version hos Apple.

Tv-serien 'The Morning Show' har flere skuespillere involveret. Steve Carell, Reese Witherspoon og Jennifer Aniston var mødt op i Apple Park for at fortælle om showet, der bliver lanceret til efteråret. Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

Skuespilleren Jeniffer Aniston, der især er kendt fra tv-serien ’Venner’, skal være med i en serien ’The Morning Show’, der skal handle om amerikanske morgenværter og hvilke udfordringer og forskelle, som mænd og kvinder møder i det erhverv.

Alfre Woodard er især kendt fra Desperate Housewives og Star Trek. I den nye Apple-serie 'The Sea' skal hun spille over for Jason Momoa, der spiller Khal Drogo i Game of Thrones. Foto: Noah Berger/Ritzau Scanpix

’Game of Thrones’-fans kunne også klappe ekstra højt, da skuespilleren Jason Momoa trådte på scenen. Han spiller nemlig overfor Alfre Woodard i en ny Apple Plus-serie ved navn ’The Sea’. I den dystopiske serie er det meste af menneskeheden blevet udslettet af en dødelig virus, og de eneste overlevende er alle sammen blinde.

Der bliver også lidt til børnene at hente på Apple +.

På scenen i Steve Jobs Teater var nemlig også den store gule ’Big Bird’ fra serien ’Sesame Street’. Sammen med en lille muppet ved navn Cody skal de to samarbejde om et børneshow, der skal lære børn om om alt fra at lære at spille på et instrument til at flyve med drage. De lover i øvrigt også »fed musik« og »funky dansetrin«.

Apple TV+ bliver lanceret i mere end 100 lande til efteråret, og det er endnu uvist, om tjenesten kommer til Danmark. Adgangen bliver via et månedligt abonnement, som Apple endnu ikke har oplyst prisen på.

Udover Apples originale indhold, vil det også være muligt at streame indhold fra andre producenter såsom HBO og Showtime.