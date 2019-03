EU-Parlamentet godkender omstridt regelpakke om ophavsret Der har været voldsom debat om omstridt regelpakke, der skal ændre reglerne for ophavsret på nettet.

Et meget omdiskuteret direktiv om regler for ophavsret på internettet er tirsdag blevet godkendt og vedtaget i EU-Parlamentet.

Reglerne lægger op til, at platforme som Facebook og YouTube får ansvar for at sikre, at der ikke bliver delt materiale, som andre har rettighederne til.

Kritikerne af det nye direktiv mener derimod, at det vil være censur og enden på internettet, som man kender det i dag. Andre mener, at det er et skridt mod sovjetiske tilstande.

De frygter, at det vil være lig med et sæt af 'upload-filtre', som vil komme til at blokere for indhold, der gerne må deles.

Fortalernes argument er, at kunstnere, musikere, forfattere og medier ikke bliver honoreret tilstrækkeligt, fordi de nuværende regler ikke er tidssvarende.

I februar blev EU-Kommissionen, medlemslandene og EU-Parlamentet enige om pakken. Næste skridt var så, at parlamentet skulle blåstemple direktivet.

Aktivister og lobbyister har presset meget på med det håb, at direktivet alligevel ville blive nedstemt. Afstemningen tirsdag var derfor ventet med spænding.

ritzau