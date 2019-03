Egentlig ville Rune Lykkeberg skrive en bog om Vestens sejr, men så meldte briterne sig pludselig ud af EU, og Donald Trump blev præsident i USA. Og Lykkeberg måtte sadle helt om. I ’Vesten mod Vesten’ spørger han, om det efterhånden er på tide for os at hylde de nye rebeller i stedet for at lade os skræmme.