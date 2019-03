Jacob Mollerup: Det er absurd, at offentligheden kun bliver spist af med et referat af Mueller-rapporten

Framingen er altid central. Det er ugen igennem lykkedes Trump-regeringen – med justitsminister William Barr som den håndgangne pennefører – at sætte rammen for omtalen af rapporten fra Robert S. Mueller. Den offentlighed, der havde ventet på rapporten i spænding, har kun fået fire siders Barr-referat.

Effektivt har det alligevel været. At der ikke er grundlag for at rejse sag mod præsidenten for samarbejde med Rusland, har været nyhedsvinklen verden over. At Mueller ikke vil frikende præsidenten for at have lagt hindringer i vejen for undersøgelserne, er blevet en bisætning. Samtidig ved vi intet om, hvorvidt rapportens indhold ellers belaster præsidenten.

Det er i sig selv en absurd situation, at offentligheden – i USA og i den undrende omverden – bliver spist af med et kort og utvivlsomt ganske tendentiøst referat. Den slags smålige forbehold stopper imidlertid ikke den store nyhedsmaskine. Den lader sig ikke stoppe af manglende viden. Og præsidenten himself ved selvfølgelig rigeligt til at drage sin endelige konklusion: Nu blæses der til modangreb på alle de medier, der har kritiseret Trump, og som over et par år har bragt historier om vildledning, løgne og russiske forbindelser. Hævnens time er kommet.

En sådan vendetta mod kritiske medier bliver indlysende uskøn og farlig. Men det hører med til historien, at der faktisk er områder, hvor dækningen har været forfærdelig og svær at forsvare. Det gælder ikke blot Fox News og rækken af stærkt Trump-loyale radioværter og den stribe af lokale tv-stationer, der her følger trop. Fox News er på mange måder blevet en statsstøttet propagandasender, der med topværten Sean Hannity i spidsen bakker Trump helhjertet op på vigtige dele af sendefladen. Det er et samspil så tæt, at det savner historiske fortilfælde.

De store konkurrerende tv-stationer som CNN og MSNBC er paradoksalt nok også gået langt i at konkurrere på meninger. I stribevis af programmer ser man løbende interviews med klogeåger, der er i hård indbyrdes konkurrence om at sige noget opsigtsvækkende. Det er dette kommentator-vælde, man rask væk stiller om til på de store amerikanske stationer, når der ikke er flere nyheder at fortælle. Ikke overraskende bliver resultatet bjerge af spekulationer, når kævlen går.

I denne journalistiske tomgang har også dristige udlægninger af Trumps russiske forbindelser fået plads. Der er ubestrideligt sagt meget vrøvl om de russiske forbindelser i nogle af programmerne på CNN og MSNBC. Håbet har levet om at se præsidenten i en dragt, der passer til hans hårfarve. Det kunne Trump sådan set med rette argumentere imod og for den sags skyld kritisere, hvis han ikke lige brugte det som led i at intimidere og skade kritiske medier i almindelighed.

De bedste amerikanske medier har i forløbet vist deres berettigelse i form af journalistik i verdensklasse. Det gælder blandt andet Washington Post, The New York Times, The Daily Beast og ProPublica. Det er ikke mindst takket være grundige gravere, at væsentlig viden er kommet frem. Det er takket være denne dækning, at vi ved, at Rusland beviseligt blandede sig i valgkampen i 2016 for at hjælpe Trump, og at folk fra Trump-lejren vidste det. Det er også påvist, at Trump-medarbejdere prøvede at skjule den kontakt, der havde været med russerne. Løgnene fældede blandt andre Michael Flynn, der var Trumps sikkerhedsrådgiver. Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, er også blevet afsløret i at lyve groft. Ligeledes blev det afdækket, at Trumps oprindelige kampagneleder, Paul Manafort, er kriminel i større stil.