Fra de gode gamle dage: Tanterne fylder 100 og er tilbage!

Kender du bedstemorsyndromet? Det er den spærrebom, som holder den nye litteratur og de nye billeder ude af børneværelserne.

Forældre køber tøj og tablets til deres børn. Den ældre generation står for kulturen, og de kender mest de bøger, som deres bedsteforældre gav dem. Derfor kan man stadig købe tantebøgerne, men ikke de vilde billedbøger, som for alvor sparkede gang i tingene fra midten af 1980’erne og frem. De er for nye!

En klarhjertet fremadrettet bog som Dorte Karrebæks ’Hundesnoren’, der handler om frihed og udkom i 1987 med ord af Tove Johansen, er ganske uopdrivelig, mens det ikke gælder for svenske Elsa Beskows historier om ’Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla’, der kom på dansk fra 1919 og frem.

Elsa Beskow: Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla. Oversat fra svensk af Margrethe Marstrand og Anine Rud. Gyldendal, 160 sider, 250 kroner

Men hvor er det dog en smuk og varmhjertet bog om gamle dage, som Gyldendal udsender i anledning af jubilæet.

Her er en komplet samling med de fem historier om tanterne, hr. Blå, børnene Per og Lotte, puddelhunden Prik samt det skønmalede billede af en af de talrige Vimmerby’er, som det svenske landskab var (og er?) så fuldt af.

Og det er karakteristisk, at hvor nutidens børn nok vil kunne gennemskue, at sådan er det ikke mere, med nedladende godgørenhed, sociale skel og stive kønsroller, så er der en brise i Beskows tegninger af frisk luft, natur og højt til loftet. Holder billeder mon længere end ord og gerninger?

Her må man slå krænkelsesdetektoren fra og tage med, at børnene rider på en dresseret bjørn, at de spiser flere vafler, end godt er, og at fattigfolk kan være godhjertede.

Længe leve tante Grøn, tante Brun og tante Lilla, som i virkeligheden hedder Jeanette, Marie Luise og Charlotte-Amalie! Vidste du det?

Vandrende kaffekander

Vi bliver i Sverige. Men ikke længe. For Sven Nordqvist har for en stund forladt Mor Mor Muh og tager dig med ud på en surrealistisk hundeluftertur. Det er en ordløs bog helt i stil med dem, som Bente Olesen Nyström laver her i landet, men han er rundere og mindre ’farlig’.











Sven Nordqvist: Bare en lille gåtur. Carlsen, 32 sider, 230 kroner

En kæk lille fyr med rød kasket og hvid langhåret hund begiver sig med jernbanen ud i et mangfoldigt landskab af vandrende kaffekander, mammutter i bur, svimlende perspektiver og myldrende liv. Damer spadserer i krinoline, farverne er bedagede, og hvorfor tage en taxa, når man kan putte sig i kæmpekænguruens pung?

Tegning: Illustration fra bogen

Hele tiden trasker den lille figur med sin hund igennem tider og steder, som om alt er normalt. Så det bliver det. Til slut afleverer han hunden hjemme hos en dame i noget Vimmerby’agtigt noget, hun kunne godt være tante Grøns ukendte halvsøster med hvidt hår. Her er ikke et øje tørt.

Aldrig har jeg set noget lignende. Man skal have luppen frem for at få det hele med. Og man skal holde de store myldrende opslag ud i strakt arm for at forstå anslaget og den rute, som drengen og hunden følger igennem alle synerne. Det er et helt tegnerlivs erfaring, indfald og udfald, som ligger gemt i dette store værk.

’Bare en lille gåtur’ hedder bogen. Jo, tak! Nu har jeg også gået den.