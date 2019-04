Bill Knudsens fantastiske historie om rejsen fra cykelsmed til toppen af USA underholder og belærer

Efter 14 år i USA blev han amerikansk statsborger, men det er som dansker, Bill Knudsen lever videre som legenden om en selfmade man, der steg fra intet til samfundets top, altid loyal, flittig, beskeden, målrettet.

En rigtig kernedansker, der ikke stak op for bollemælk, en brav mand, der smøgede ærmerne op, der kunne tage fat, når det gjaldt, og som også kunne slå på tæven. Som aldrig solgte skindet, før bjørnen var skudt.

Boganmeldelse









Ole Sønnichsen: One Dollar Man – Historien­ om danskeren, der ændrede Anden­ Verdenskrig. I samarbejde med Brian Dan Christensen. Storyhouse, 400 sider, 300 kr.

Ja, utallige gamle udtryk og fraser melder sig, når man skal gengive historien om generalen, der reddede den amerikanske hær fra at gå ned på materiel under Anden Verdenskrig, fordi han forlod de store bilfabrikker i Detroit og drog til Washington for at hjælpe præsidenten.

Det er historien om magtfulde mænd og deres store maskiner. Vel at mærke hvide mænd, ingen af kulør, endsige jøder er i sigte, ej heller kvinder. Bortset fra Eleanor Roosevelt i en minimal birolle. Sådan er den historie, Ole Sønnichsen – der også har lavet en serie om danske udvandrere til DR – fortæller i sin biografi af Bill Knudsen med fødenavnet Signius Wilhelm Poul Knudsen. Han var blot en enkelt af de håbefulde i udrejsebølgen.

Knudsen rejste fra de dengang beskedne arbejderboliger i de københavnske Kartoffelrækker i år 1900.

Det var ren eventyrlyst, der drev den 21-årige Sin, som han blev kaldt (opkaldt efter sin faster Signe!). I modsætning til flertallet af de 350.000 danskere, der udvandrede mellem 1850 og 1920, havde han en uddannelse og et arbejde, men kontorjobbet havde han forladt for at blive cykelsmed, og nu ville han prøve en større lykke i landet med de uanede muligheder.

Inden Sin nåede til tops hos først Ford og siden General Motors inden for en forbløffende kort årrække, havde han måttet skifte navn til William/Bill og oveni lært at blive en habil bokser. Der var mange tæv i luften på de arbejdspladser, han knoklede på, før han nåede produktionschefkontorerne.

Deroppe på gangene krævedes der helt andre kompetencer, evner til magtspil og politiske evner, som det viste sig, Knudsen ikke besad. Hans barkede næver kunne spille på klaver, men de kunne ikke networke.

Knudsens talent lå i det tekniske, og der var han aldeles autodidakt, hvilket gav ham mindreværdskomplekser; som ingeniør ville han have haft en anden status, følte han selv.

Men studier var der ikke tid til. Detroit skulle lave biler, gode og billige biler til folk, som næsten lige var steget ned af hesten. Industrien kom buldrende, og Knudsen havde både blik for de små tekniske detaljer og en enestående evne til at organisere arbejdsgange ved samlebåndsarbejde med tidsbesparende logistik, hvilket var helt unikt og nyt.

Allerede under Første Verdenskrig havde han været i Washington i et mindre ærinde, men da krakket kom i 1929 med ti års nedtur til følge, var han den, der klarede ærterne ved sin målrettede og innovative tankegang hos GM i bilbyen. GM var derfor i fin form, da mørket sænkede sig over i Europa i slutningen af 1930’erne.

Knudsen, der på sine arbejdsrejser bl.a. havde besøgt GM’s fabrikker i Tyskland og beundret de fantastiske tyske motorveje, troede ikke på krig. Det ville jo være alt for dyrt. I det hele taget var han en god republikaner, der stolede på markedet og fornuften og ikke på statslig indgriben i ret meget.

Invitation fra Roosevelt

Det var det, der arbejdede imod ham, da den demokratiske præsident Franklin D. Roosevelt indkaldte ham til regeringsbyen og siden valgte ham til en ledende post i oprustningen af den elendigt udstyrede amerikanske hær.