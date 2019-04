Efter sager om seksuelle krænkelser og chikane: Kulturministeren opretter anonym rådgivning på kunstskoler

Senest 48 timer efter at et offer har fortalt om sexchikane eller krænkelser, skal et professionelt team tilbyde en personlig samtale til elever.

Fra i dag skal de studerende på statens kunstskoler have hurtig og professionel hjælp fra en psykolog eller tilsvarende fagperson, hvis der skulle opstå sager om seksuelle krænkelser.

Det er Kulturministeriet, der med initiativet Tal Trygt vil sikre de studerende på de kunstneriske uddannelser et sted at gå hen, hvis de oplever krænkelser og chikane på skolerne.

»Vi har haft nogle sager, som er meget negative, og vi vil under ingen omstændigheder tolerere krænkende adfærd«, siger kulturminister Mette Bock (LA) om et initiativ, der er blevet til i samarbejde med Studenterrådgivningen.

Tal Trygt indføres efter flere sager om en syg kultur og krænkende adfærd på statens kunstuddannelser. På Kunstakademiet fratrådte en professor sidste år efter sager, der, som ledelsen skrev i en intern mail, havde »karakter af sexchikane og seksuelle krænkelser« mod studerende, og flere studerende klagede efterfølgende over, at den daværende rektor ikke reagerede prompte, da hun hørte om sagen.

På Forfatterskolen blev rektor fyret, blandt andet fordi han ikke havde taget tilstrækkeligt hånd om chikanesager.

En samtale med en krænket er udtryk for symptombehandling og skal følges op af forebyggende initiativer, understreger Studenterrådgivningen, hvis rådgivere skal stå for samtalerne, men en krænket studerende kan have brug for en personlig samtale og kan nu henvende sig, når som helst han eller hun er klar til det. Typisk vil den krænkede komme til at tale med en psykolog eller en socialrådgiver med terapeutisk overbygning, og det vil ske senest 48 timer efter henvendelsen, fortæller Thomas Braun fra Studenterrådgivningen.

Hvorfor skal man ikke til ledelsen, hvis man oplever krænkelser?

»Det ene udelukker ikke det andet«, siger Thomas Braun.

»Man kan gå til ledelsen og sige, at man har været ude for noget, som ikke er i orden, og vi håber så, at ledelsen vil tage bestik af, om der er tale om et mere strukturelt problem, der skal håndteres. Men man kan ikke forvente, at ledelsen er i stand til at tilbyde en personligt støttende samtale«.

Man kan håbe, at ledelsen tager bestik, siger du. Er det tilstrækkeligt?

»Kulturministeriet har faktisk været ekstremt lyttende og opmærksom på, hvordan man kan arbejde med det her«, siger Thomas Braun.

»Og vi har aftalt, at vi løbende skal følge op og orientere ministeriet om, hvilke typer problemer der opstår på hvilke skoler«.

Dette skal gøre det klart, om der tegner sig et mønster af dårlig kultur, og i givet fald vil ministeriet tage sagen op med pågældende uddannelsessted. Kulturministeren er glad for, at man nu kan tilbyde »hurtig og professionel hjælp, uden om ventelisterne«.

Hvor alvorligt vurderer du, at problemet på kunstskolerne er, siden I laver en særlig ordning?

»Det er jo det, vi ikke ved. Men det her skulle gerne skabe en større tryghed og give hjælp til dem, der har hjælp behov«, siger Mette Bock.

Løser en anonym rådgivning et problem med dårlig kultur?

»Overhovedet ikke. Slet ikke. Er der et strukturproblem, skal det håndteres, men derudover kan de enkelte have været udsat for noget, som har meget stor betydning for deres liv, og de kan have brug for en samtale«.

Sådan nogle sager skal vel håndteres af ledelsen?

»Ja, det ville være en rigtig god ide, og jeg ville ønske, at vi havde større åbenhed om de her ting, men vi må bare konstatere, at det har været et problem«, siger hun.

»Nogle af uddannelserne er meget små, og man er meget tæt på hinanden, og det kan være en barriere for at få de her ting frem i lyset. Men det er klart, at det også skal håndteres af ledelsen, og at politisager skal anmeldes«.