Debutant sprudler i sin digtsamling: »Man glemmer sine pligter, pisser forvirret på sine sko og tager hjem«

Der er en særlig autoritet over stemmeføringen i Jens Kæmpes debutdigtsamling, ’Kunstens regler’, som lige er blevet sendt på gaden af det lille, eksklusive forlag Cris og Guldmann, der blandt også har udgivet bøger af Sigurd Buch Kristensen og Rasmus Halling Nielsen.

Således lyder et digt: »De formative år/ det færdige værk/ Der er intet perspektiv/ hvis ikke det flytter sig/ Jeg har brug for aversioner/ Uden er kedsomheden total«.

Det er udsagn, der udtales med noget, som kunne minde om myndighed. Og sandhed næsten: Der er intet perspektiv, hvis ikke det flytter sig. En poetisk sandhed? Måske.











Jens Kæmpe:Kunstens regler. Digte. Cris og Guldmann. 95 sider, 150 kroner

Ellers er bogen relativt ung i det. Forstået på den måde, at jeget i bogens første del driver rundt i København eller stener i sin lejlighed og grundlæggende bare lever en doven tilværelse uden aftaler, som der står et sted. Det er det rene ungdomsliv – med overgange og muligheder og vilkårligheder. Et andet sted står der, som afslutningen på et digt: »Man har tendens til at blive vred/ over de forunderligste ting/ Så det kan jeg vel også/ Jeg har ingen grund/ til at være bange/ Mine problemer er en luksus/ Jeg skal ikke bruge flere«.

En længsel efter at føle noget

Sådan er der også noget spændende med følelserne i digtsamlingen, som med vreden her i digtet. Eller manglen på samme, kunne man måske sige. En mangel på følelser, en slags følelsesløshed. Det er et jeg, der mest observerer, og sine steder længes efter at føle noget, føler jeg.

Det er også et jeg, der er optaget af, hvad man kan føle; hvad man må føle. »Jeg må godt føle vrede, svigt«, står der ligefrem. Og: »Du skal ikke gøre noget/ Du skal ikke selv gøre noget/ i forhold til de nye regler«. Der er et fokus på love, normer, regler – og ikke kun de kunstens regler, som titlen henviser til i både den ene og den anden forstand.

Hvilket sprog, der her gør sig gældende!

Men der er alligevel også følelser. De er ikke helt fraværende. Sorg: »Man må røre ved hinanden/ på trods af generel ulyst/ Personlige kriser/ En sorg som hverken deler/ eller samler, men arbejder stille i os«. Angst (over muligheder?): »Jeg drømmer/ om et digt så godt/ at det kun findes i drømme/ Her har man altså livet/ og dets muligheder/ Angsten tegner grænserne/ Man glemmer sine pligter/ pisser forvirret på sine sko og tager hjem/ Gør intet helt/ Totalt forståeligt«.

Sidstnævnte er et totalt godt digt jo også bare, følelser eller ej. For mere end følelser eller ikke følelser er digte, når alt kommer til alt, sprog – og hvilket sprog, der her gør sig gældende!

Små sandheder

Bogens anden del foregår ikke i København, men i Paris. Her er det ikke længere jegets luksusproblemer – som citeret ovenfor – der er i centrum. Her indtræder også en slags klasseperspektiv, der inkluderer hjemløse, arbejdere, migranter.

Jeg ved ikke helt, hvor godt det i sig selv fungerer, men kontrasten er en nødvendighed, og så er det joi tråd med tankerne om at skifte perspektiv. »Forhutlede skikkelser i parken/ med poser i hænderne/ Flasker og daglige indkøb/ Forældre med barnevogne går alene rundt/ eller mødes med andre barslende/ Tingenes orden/ Krageflokke samler sig til træk/ over bladløse. Kroner/ Svanen slås med mågerne/ om brødet som den gamle har med/ Ni fiskehejrer står om ham i et kors/ Frelseren/ Mødre og deres børn«.

I dette digt ses også bogens måske mest markante stiltræk. Mange sætninger i hvert digt, snarere end digte, der dybest set består af én sætning og med enjambementer en masse.

Det er en bog, der arbejder med stemningen og sætningen. Og som altså producerer de her små sandheder undervejs: »Man må være klar til at elske det hele/ ellers bliver det noget lort«.

Jeg ved ikke, om jeg elsker det hele i den debut, men det er tæt på, og det er i hvert fald ikke noget lort. Meget langtfra.