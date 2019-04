Her er rigelige mængder af lort, tis, bræk og savl: Krimiforfatter skriver, så man kan lugte natpotterne, der tømmes i gaderne

I Raymond Chandlers mesterværk, ’Det lange farvel’, skitserer en forfatter af historiske romaner sin genres skisma: Historiske romaner forskønner ofte deres valgte periode, da de aldrig får den virkelige virkelighed ned på papiret.

Stanken af snavs, skraldet i gader, uhumske huse samt storbyer uden kloakker og toiletter. Især i 1700-tallets rokoko, hvor alt i paryk, pudder og parfumer ligner Mozarts operaer, må uhumske og uvaskede kroppe have lugtet som et væltet lokum.

Vi er netop her i Niklas Natt och Dags historiske krimi ’1793’ i udkanten af rokokoen. Og lad det være sagt med det samme: Denne spændende roman om Stockholm i slutningen af 1700-tallet, med den franske revolution som torden i syd, skal læses for åbne vinduer.

Boganmeldelse









Niklas Natt och Dag: 1793. Oversat af Christina Westenholz Bojlén. Rosinante, 496 sider, 249,95 kroner. Udkommer 5. april.

Forfatteren har vitterlig lagt sig i selen for at skildre bagsiden af medaljen med hensyn til menneskelige uddunstninger såsom lort, tis, bræk, savl og pus. Natpotter, som tømmes på gaden, havnefront med råddenskab og personer, hvis hygiejne mestendels består af lopper og lus.

Men det skal ikke afskrække nogen fra at gå i gang med denne meget lange, men aldrig kedelige historiske krimi. Vi er i tiden lige efter det fatale attentat på Gustav III. Sverige regeres af magtspillet mellem forskellige fraktioner inden for aristokratiet. Mens de revolutionære tanker fra Frankrig færdes i gedulgte frimurerkredse og republikanske saloner. En ofte beskrevet epoke i svensk litteratur kanske mest kendt og elsket fra C.J.L. Almquists dramatiske roman ’Dronningens juvelsmykke’ fra 1850.

Brutal og barsk elegance

Her begynder vi med, at en enarmet veteran fra sidste krig, Cardell, trækker en torso af et menneske op af en ildelugtende sø. Snart kontaktes han af dødsmærkede hanrej Cecil Winge, idealistisk oplysningsmand og tidligere anklager, og sammen forsøger de at opklare et mord. Øjensynligt et af flere udført med den mest sadistiske, langsomme aflivningsmetode.

Det er Cardell og Winge, som er intrigens detektiver. Men hele molevitten skildres fra forskellige vinkler, alle tintet af tidens turbulente tidsånd af fortvivlelse, social rådvildhed og dybe desillusion over fornuftens nederlag på det politiske teater.

Natt och Dag er i sprog og stil ingen humørbombe, selv om der her er lidt tidstypisk Bellman med bramfri toner. Men det er en flot anlagt intrige, ofte fortalt med en brutal og barsk elegance. Dog også noget lang i skråens spyt.

En dansk læser kan have gavn af at læse op på Sveriges labyrintiske historie for helt at kunne føle sig hjemme i magtens korridorer.