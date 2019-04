Forløbet, der sendte to pandaer til Danmark: Det kostede et pingvinhus og 160 millioner, men nu er pandaerne landet i Zoo

I dag viser Zoologisk Have i København sine to pandaer frem. Inden den store åbning har Zoos tidligere direktør og Danmarks statsminister forgæves gået tiggergang ved landets store fonde, inden en desperat politisk manøvre og et skrottet pingvinanlæg banede vej for Mao Sun og Xing Er, der nu er flyttet ind i Danmarks dyreste toværelses.

Det er ikke alle, der får en invitation til at komme på besøg i Statsministeriet. Og det er meget få, som siger nej, når de får tilbuddet.

Men da dette er en historie om pandaer, er der ikke noget underligt i det. For når det gælder pandaer, er alting anderledes, end det plejer at være – og ofte på den besværlige måde.

Så derfor måtte Lars Løkke Rasmussen opgive at holde et møde med en stribe af de største danske fonde, da han i sommeren 2017 gjorde klar til en meget usædvanlig indsamling, der skulle gøre det muligt for Danmark at tage imod et par hundrede kilo pelsdyr, som vi selv havde bedt om.

Alting var ellers gået nogenlunde efter planen til at begynde med. Danmark havde sendt sin dronning rundt om Jorden for at bede om to pandaer , statsministeren var fulgt efter for at underskrive aftalen, og nationens stolte søn, den verdensberømte arkitekt Bjarke Ingels, havde tegnet et et yin og yang-formet bur til de sort-hvide bamser.

Pr-foto: Rasmus Hjortshøj/BIG Det nye pandaanlæg har været ventetiden værd og er næsten lige så stor en attraktion, som de dyr, der skal bo der.

Et eller andet sted undervejs gik det så op for alle, at der faktisk ikke var penge til at bygge pandaanlægget. Til gengæld blev regningen for burene ved med at vokse. Og mens dyrepassere fra Kina og Danmark gjorde klar til at flytte de to dyr, var en storslået diplomatisk sejr ved at blive forvandlet til et dyrt nederlag.

Det var derfor, Lars Løkke Rasmussen i 2017 satte sin assistent Frederik Vilhelm Greibe til at skrive til de pengetanke, der normalt betaler, når zoologiske haver, museer og andre kulturinstitutioner får lyst til at bygge til.

At landets statsminister på den måde gik tiggergang for en privat virksomhed, er opsigtsvækkende, og selv om invitationen til mødet med fondene formelt kom fra Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, og ikke fra statsministeren, satte den modtagerne i en svær situation. For kan man sige nej til at hjælpe manden, som også sidder i spidsen for landets regering? Det er ikke nemt, så i stedet lod fondene være med at møde op.

Politiken har talt med en lang række kilder, der har været tæt på forløbet omkring Kinas panda-lån til Danmark, hvoraf mange ønsker at være anonyme.

Tilsammen tegner de et billede af en sag, der kom skævt fra start og kun blev frelst af en desperat politisk manøvre, der har gjort det muligt for Danmark at redde ansigt – og for Zoologisk Have at åbne portene, så alle fra i dag kan se det, haven kalder »to ny verdensstjerner«.

Sort-hvide diplomater

Når landets statsminister på den måde kaster personlig prestige ind i en indsamling af penge til en zoologisk have, skyldes det næppe alene det positive indtryk, de elskelige bamser måtte have gjort på Løkke selv under hans eget Kina-besøg i foråret 2017.

Foto: Privatfoto Statsministeren har spillet en afgørende rolle for byggeriet af pandahuset. Det var ham, der kaffede pengene fra danske vikrsomheder, da Zoo ikke selv kunne rejse pengene. Her ses han under et et besøg i Chengdu Panda Base, hvor de to pandaer boede, inden de kom til Danmark.

For at forstå kampen for kæmpepandaerne skal man nogle år bagud og forstå, at de sjældne dyr er andet end søde at se på. Når Mao Sun og Xing Er får adresse på Frederiksberg, kulminerer en årelang dansk kamp for at forbedre forholdet til Kina, en diplomatisk charmeoffensiv gennemført af skiftende regeringer siden 2009.

På det tidspunkt udarbejder Lars Løkke Rasmussens første regering den diplomatiske erklæring, en såkaldt verbalnote, der endegyldigt slår fast, at Danmark »modsætter sig Tibets uafhængighed«. Den indrømmelse til kineserne skaber tøvejr i det nedkølede dansk-kinesiske forhold, der ellers havde ramt et nulpunkt, efter at samme Løkke Rasmussen tidligere på året havde modtaget tibetanernes åndelige leder, Dalai Lama, til et såkaldt privat besøg i embedsboligen på Marienborg.

Virkningen af verbalnoten er til at tage og føle på. De næste år buldrer dansk eksport til Kina frem, og stemningen mellem det store og det lille land er så god, at den danske konsul i Chongqing, Hans Halskov, i 2010 sender en føler til havens videnskabelige direktør, Bengt Holst, og spørger, om det ikke er muligt, »at København Zoo kunne være ’vært’ for en pandagruppe«.

Københavns Zoo har længe drømt om at få sine egne pandaer, og haven slår straks til. Bengt Holst og hans daværende chef, Zoo-direktør Lars Lunding Andersen, rejser til Chengdu Panda Base og ser på de eftertragtede dyr.

De næste år holder zoofolkene fra København linjen til Chengdu varm, mens danske diplomater taler pænt til deres kinesiske kolleger. Undervejs skifter Zoo direktør, da Lars Lunding Andersen går på pension og i 2012 bliver afløst af Steffen Stræde, der overtager pandadrømmen.

Foto: Jacob Ehrbahn De to pandaer går i hver sit aflukke og føres kun sammen, når de skal parre sig en gang om året. Her er hunnen Mao Suns bur.

Den rykker lidt tættere på virkeligheden, da Kinas daværende præsident, Hu Jintao, kommer på statsbesøg i 2012, i Helle Thorning-Schmidts (S) statsministertid. Den danske regering gør alt for at få æresgæsten til at føle sig velkommen, og Københavns Politi sørger for, at fredelige Tibet-demonstranter ikke får lov at vifte med flag i synlig nærhed af præsidenten.

Forholdet mellem de to lande er nu ifølge Kinas ambassadør i Danmark »dybere og bredere i en grad uden fortilfælde«, og i 2014 kan dronning Margrethe endelig rejse på statsbesøg i Kina for officielt at anmode den kinesiske regering om at låne to pandaer.

Hun får ja. Og hvis pandaerne er den bløde pakke, er den hårde en stribe handelsaftaler, der samtidig blev underskrevet til glæde for blandt andet dansk landbrugs salg af frossent fjerkræ og pølser til Kina.

»Symbolet på partnerskabet bliver de to nye kæmpepandaer til København«, skriver Danmarks ambassadør i Kina, Friis Arne Petersen, i sin evaluering af besøget.

Men det er også klart for de danske politikere, at de nuttede firbenede diplomatiske udsendinge fra Kina også kan have en noget mere barsk side. Kina har flere gange truet med at trække pandaer hjem igen, for eksempel når et lånerlands regering formaster sig til at mødes med Dalai Lama, sådan som den østrigske kansler gjorde det i 2013. Eller da Zoo i Washington måtte sende et par pandaunger hjem til Kina, kort efter at præsident Barack Obama havde mødtes med Tibets åndelige leder.

Pr-foto: Rasmus Hjortshøj/BIG Pandaer er ikke kun nuttede bamser. De bliver også ofte brugt som brikker i et benhårdt diplomatisk spil af Kina.

»Aftaler om udlån af pandaer anvendes fra kinesisk side som et aktivt diplomatisk instrument«, har danske diplomater i Udenrigsministeriet konkluderet ifølge en aktindsigt, som Politiken beskrev tidligere i år.

Stor arkitekt kommer på banen

Det er med andre ord en stor ting med de pandaer. For Danmark, men også for den zoologiske have på Valby Bakke, der skal huse de to bjørne. Kæmpepandaer fra Kina er nemlig ikke kun godt for erhvervslivet, de sælger i bogstavelig forstand billetter, eller som Zoo skrev i sin årsberetning for 2017:

»Det stabile besøgstal forventes at stige fra 2018, når Zoo som noget helt enestående kan fremvise den sjældne store panda«.

Foto: Jacob Ehrbahn Zoo regner med højere besøgstal, når pandaerne flytter ind, gæsterne kan bevæge sig hele vejen rundt om de to bure og komme ned i niveau med dyrene.

Men fornemme dyr skal også bo pænt, og det mener Københavns Zoo nok, at haven kan leve op til. Den har allerede været gennem en række store anlægsprojekter, der har løftet den op blandt de bedste – pengene til udviklingen af området er kommet fra de store danske fonde. Pandaernes naboer elefanterne holder til i et hus tegnet af den berømte britiske arkitekt sir Norman Foster. Det kostede 240 millioner kroner, regningen blev delt af en række fonde, herunder Augustinus Fonden, Egmontfonden og Realdania. Isbjørnene bor i Den Arktiske Ring fra 2013, som er en gave til 150 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden. Og på den anden side af Roskildevej ligger Savannen med afrikanske dyr, som har modtaget mere end 100 millioner kroner fra Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde, pengene er blandt andet gået til flodhestehuset og køb af tre hvide næsehorn fra Sydafrika.

Derfor er der også grund til optimisme, da Zoos direktør, Steffen Stræde, i 2014 indleder sin rundtur til de dyreglade givere i den danske fondsverden.

Det har ikke været muligt for Politiken at komme i kontakt med Steffen Stræde i researchen til denne artikel, men i DR’s dokumentar ’Pandaerne kommer – diplomater i pels’ kan man se direktøren ringe på døren hos A.P. Møller Fonden, som skal høre om pandaprojektet. På det tidspunkt er det Steffen Strædes opfattelse, at de to søde bjørnes hjem nok kommer til at koste »50 millioner plus moms«. Det ligger ikke så langt fra lignende byggerier i andre zoologiske haver. I Calgary har man fået et pandaanlæg til 70 millioner kroner.

Foto: Jacob Ehrbahn I betonen rundt om buret er der lavet aftryk af bambusstænger, som en hilsen til pandaernes hjemland., hvor de lever i bambusskove.

Beløbet er ikke voldsomt i forhold til andre donationer. Det hænger sammen med, at pandaerne ikke behøver voldsomt meget plads. De sidder stille og æder det meste af dagen. Og så er de bange for dybt vand og kan nøjes med et lille vandløb, og det er altid meget billigere at bygge bure, hvor dyrene befinder sig på land, mens anlæg med store mængder vand som Den Arktiske Ring er kostbare.

Alligevel går Steffen Stræde fra mødet med A.P. Møller Fonden med tomme lommer. Han får heller ikke penge fra andre fonde. Den nuværende direktør i Zoologisk Have, Jørgen Nielsen, kan ikke helt sige hvorfor:

»Det er forhold, som ligger på Steffen Strædes banehalvdel. Det var måske mærkværdigt for mig, at vi ikke havde mulighed for det igennem fondene, men jeg ved ikke, hvad der er blevet sagt«.

De kilder, Politiken har talt med, fortæller, at Steffen Stræde kom med et meget løst oplæg, hvor det var svært at gennemskue, hvordan det færdige byggeri ville se ud, og hvad prisen ville blive.

Jørgen Nielsen siger, at han ville have gjort det anderledes:

»Jeg har en mere konkret måde at arbejde på: Vi går ikke ud og laver spildt arbejde ved at søge på noget, vi ikke rigtig ved, hvad skal være, og hvad det koster. Det skal være på plads, når vi gå ud til fondene. Ellers bliver det lidt bagvendt«.

Pr-foto: Rasmus Hjortshøj/BIG Pandaerne inspicerer deres nye hjem, som er formet som et stort yin og yang og bygget af bambus, beton og stål.

Der var dog nogen hjælp at hente fra pengetankene. Allerede fra 2013 hjælper Fonden Realdania den zoologiske have med analyser, der skal vise, hvor man kunne bygge et arkitektonisk smukt anlæg og få en god forretning ud af pandaernes kommende hjem.

Men der er stadig ikke kommet nogen egentlige donationer i Steffen Strædes pandakasse, da Zoo i 2015 træffer den næste store beslutning om anlægget til de to bjørne: Projektet skal udformes af den danske arkitekt Bjarke Ingels og hans tegnestue BIG. Dermed har Steffen Stræde og hans bestyrelse sat de mulige givere uden for indflydelse på et afgørende punkt, inden der er kommet en krone ind i donationer. For Realdania er det en afgørende udvikling:

»Da haven valgte at gå videre med én tegnestue og uden at afholde en arkitektkonkurrence, stred det imod vores sædvanlige praksis, specielt ved et projekt af denne størrelse, og så var det mest naturligt for os at takke nej til at medvirke til at finansiere det«, siger Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania.

Da haven valgte at gå videre med én tegnestue og uden at afholde en arkitektkonkurrence, stred det imod vores sædvanlige praksis Direktør Jesper Nygård, Realdania

Pingvinerne må vente

Mens arkitekterne fra BIG læser op på pandaers præferencer, begynder det at gå op for folk i Zoo, at prestigeprojektet med de kinesiske bjørne gør det svært at tage imod en anden stor gave. I 2015 er haven i forhandlinger med Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde, som tilbyder at give Zoos pingviner et nyt hjem. Ideen er at lægge det tæt på Den Arktiske Ring, hvor løverne bor i dag – de store kattedyr skal så flyttes over til de andre afrikanske dyr på Savannen.

Foto: Jacob Ehrbahn Mellem de to bure er der en 'neutral zone', som kan bruges, når dyrene skal parre sig.

Ifølge Politikens oplysninger er pingvinprojektet en af de helt store donationer, der er tale om et stort trecifret millionbeløb, men pandaerne kommer i vejen:

»Der hersker ikke nogen tvivl om, at to store byggerier i Zoologisk Have, det kan man ikke håndtere af hensyn til gæsterne. Det er helt naturligt, at man siger: Hvis vi kan få lavet et pandaanlæg, så bremser vi de andre projekter, der ligger«, siger Jørgen Nielsen, der er direktør i Zoo i dag.

Direktør John Vincensen, der bestyrer Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde, bekræfter, at han måtte opgive at give den zoologiske have i København en stor donation til pingvinerne: