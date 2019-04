Zentropa efter shitstorm: Vi har lært af MeToo

Filmselskabet Zentropa havnede i efteråret 2017 i et regulært stormvejr, da kvinder stod frem med fortællinger om mobning og chikane. Krisen endte med at skabe gode forandringer, siger direktøren.

Det fokus, MeToo-bevægelsen rettede mod filmselskabet Zentropa, endte med at føre gode ting med sig, siger selskabets direktør i dag.

»Der er noget, der er kommet godt tilbage«, lyder det fra direktør Anders Kjærhauge.

»Det er ufedt at stå i en krise, men det fører gerne noget eftertænksomhed med sig. Folk rykkede helt klart mere sammen herude, også fordi noget af det, der blev beskrevet, syntes medarbejderne var dybt urimeligt for Zentropa. Og de elementer, hvor vi kunne se, at det gav mening at se på arbejdsmiljøet herude, tog vi fat i. Så det har ført det med sig, at det har sat fokus på arbejdsmiljøet generelt«, siger Anders Kjærhauge.

I slipstrømmen af MeToo-bevægelsen, der var indledt i den amerikanske filmindustri og hurtigt bredte sig til hele verden, stod ni kvinder frem i Politiken og fortalte om seksuelle ydmygelser, mobning og krænkelser på Zentropa. Flere af kvinderne havde efterfølgende forladt filmbranchen på grund af oplevelserne.

Deres vidnesbyrd strakte sig over årtier og knyttede sig til medejer, stifter og producer Peter Aalbæk Jensen. Arbejdstilsynet besøgte efterfølgende selskabet og bekræftede, at der »tidligere har været problemer med det psykiske arbejdsmiljø på Zentropa, herunder problemer med seksuel chikane«, sagde tilsynschefen.

Tilsynet hæftede sig dog ved, at ledelsen på dette tidspunkt havde sat en række initiativer i værk for at rette op på arbejdsmiljøet, og lukkede sagen. Siden et genbesøg i april 2018 har de ikke besøgt Zentropa, viser en aktindsigt til Politiken.

De initiativer, ledelsen etablerede, mens kritikken bølgede mod filmselskabet, omfatter en opdatering af retningslinjerne og etableringen af en omsorgsgruppe, hvor alle kan henvende sig.

Gruppe har fungeret efter hensigten

Tiltag, der altså har været gode for miljøet, siger Anders Kjærhauge i dag.

»Omsorgsgruppen har fungeret helt efter hensigten, og folk er glade for det«, siger han.

Kun i et enkelt tilfælde har omsorgspersonerne i gruppen taget en sag videre til ledelsen, og der var tale om »noget internt mellem et par medarbejdere, som byggede på noget frustration eller skænderi«, fortæller direktøren.

I efteråret 2017 ville selskabet imødegå den kritik, sagerne havde medført, og erklærede, at der også skulle ske forandringer for stifter, medejer og producer Peter Aalbæk Jensen. Det fremgik af et internt brev til Zentropas samarbejdspartnere fra november 2017, hvor der blandt andet stod:

»Peter har ingen indflydelse på elevuddannelsen og har ikke længere elever under sin ledelse«.

Anders Kjærhauge siger i dag, at der ikke var tale om en stor forandring i Peter Aalbæk Jensens omgang med småtterne, idet han i forvejen ikke havde et særligt ansvar for dem.

»Peter Aalbæk Jensen fungerer som producer på samme måde som andre producere, så hvis han har behov for assistance fra eleverne, får han det, men han er ikke involveret i deres uddannelsesforløb. Han arbejder med juniorproducere, som ikke er elever, men som er unge mennesker, der måske har været producere andre steder«.

I maj sidste år sagde Peter Aalbæk Jensen til Politiken, at han ikke kender selskabets nye etiske retningslinjer.

»Jeg er sikker på, han aldrig har læst det. Men så er de blevet forelagt mundtligt til ham. Af mig«, siger Anders Kjærhauge.