'Godfather'-fader fylder 80: Francis Ford Coppola ér simpelthen Mr. Film

Jo ældre han bliver, og ja, Francis Ford Coppola fylder 80 i dag, jo mere fristende virker konklusionen, at han er den største amerikanske filmpersonlighed i nyere tid, måske siden 1950’erne.

Coppola, der skabte det neorealistiske såkaldte New American Cinema i slut-1960’erne og 1970’erne sammen med navne som Spielberg, Cimino, Penn, De Palma, Lucas og Scorsese, har for længst kastet håndklædet i ringen som instruktør i sin egen ret, men han har en afgørende hånd med i så mange spændende projekter i Hollywood og rundt om i verden, at han er at regne som en filmisk enmandshær.

Vil filmhistorien en dag vurdere, at ’Dommedag nu!’ var den største amerikanske film i moderne tid, også større end ’Godfather’?

Tag ikke fejl, det med vinproduktionen i Napa Valley er et komma i historien om Francis. Hans efternavn staves, ikke for ingenting F-I-L-M.

Selv om Coppola i den grad var en ny tids mand dengang for 50 år siden, så er historien om ham og den vinkel, han som filmmager havde på sit stof, i høj grad en klassisk én.

For Coppola er ingen auteur, han har ingen utvetydige personlige kendetegn som filmskaber, han afsætter ingen ætsende fingeraftryk på stoffet, men han optimerer det og dynamiserer det. Coppola er som de allerstørste amerikanske filmmagere i 1930’erne, 1940’erne og 1950’erne, Wyler, Wellman, Walsh, Cukor, Curtiz og de andre, en superb håndværker.

Han var assistent på horrorfilm og debuterede selv med en billig en af slagsen, ’Dementia 13’ (1963), som han fulgte op med sit gennembrud, det psykologiske drama ’You’re a Big Boy Now’ (1966). Forleden genså jeg Coppolas absolut underkendte film over Broadwaymusicalen ’Regnbuedalen’ (1968), sitrende nybølgeinspireret film med Fred Astaire og Petula Clark – og en håndfuld fortrinlige sange.

Han skabte en af de mest isnende uhyggelige film med den paranoide, lavmælte ’Aflytningen’, hvorefter han gik i gang med trilogien, der for mange er selve højdepunktet af amerikansk folkelig filmkunst, nemlig ’Godfather’-filmene. Men Coppolas egeninstruerede kunst var typisk mere kunstnerisk, nærmest europæisk kunstnerisk, i sit udgangspunkt, og han fulgte op med de ekstremt stiliserede ungdomsfilm ’Outsiderne’ og ’Motorcykeldrengen’, fortalt med en æstetik, der utvivlsomt gik hen over hovedet på ungdomsmarkedet, men som til gengæld har sat sig uudslettede visuelle indtryk på i hvert fald min nethinde.

Det kunstlede drama ’Elskede, jeg hader dig!’ havde samme ambitioner, men måske blev resultatet alligevel for gemacht, og i filmene herefter blev Coppola mere enkel i udtrykket.

En film som advokatdramaet ’The Rainmaker’ (1996) var brillant, politisk anfægtet filmkunst, selv om den var ret konventionel at se på. Andre af Coppolas kendte film er ’Cotton Club’ og ’Dracula’. i 00’erne vendte han tilbage til den lidt højtravende, antifolkelige stil, mens han som producer havde ret godt styr på, hvad gennemsnitssmagen fordrede. Det var Francis Ford Coppola, der producerede filmene af datteren Sofia Coppola, en af de markante stemmer i generationen 40+.

Én fim har jeg ikke engang nævnt, Coppolas overdådige, kompromisløse Vietnamfilm, ’Dommedag nu’ (1979), en spirituel, alt andet end lige ud ad landevejen-epic, som det er svært at forestille sig andre end Coppola selv løfte. Vil filmhistorien en dag vurdere, at ’Dommedag nu!’ var den største amerikanske film i moderne tid, også større end ’Godfather’? Jeg kan mærke støtten bag nomineringen samle sig, mens disse linjer skrives.

I en alder af 80 er det lidt usikkert, hvad Coppola har for næste gang, men han har nævnt flere muligheder for at nyopfinde måden at se – og lave – film på, så kedeligt bliver det næppe.