De ville have hadet det: 70 år efter Johannes' død flytter søskendes museer sammen

Symbolsk har søskendeparret Johannes V. Jensen og Thit Jensen haft hver sit museum i fødebyen Farsø i Himmerland. Thit Jensen på torvet og Johannes V. Jensen i sit fødehjem 200 meter længere oppe ad gaden. De to havde så anstrengt et forhold, at de ikke hilste på hinanden på gaden. Men nu, næsten 70 år efter Johannes V. Jensens død, flytter de to igen sammen i et nyt museum i Farsø. Eller i hvert fald næsten.