Facebooks chefer giver opsang til danskerne før valget: »Når gymnasieelever i Esbjerg sender terrorvideoer rundt, er vi nødt til at se hinanden i øjnene«

Fakta

Sådan virker Facebooks algoritme

Sådan fungerer algoritmen, der giver politikere eksponering på Facebook

Når en bruger – for eksempel dig selv – laver et opslag på Facebook, indgår det i en samlet pakke af opslag. Pakken kan sammenlignes med en velassorteret menu på en restaurant. Du vil aldrig have appetit til at bestille alt på menuen. Og det vil være uoverskueligt at prøve lidt af det hele. Så i stedet får du en maskine til at forudsige, hvad du vil kunne lide og opliste det i en prioriteret rækkefølge.

Maskinen tager ikke blot din smag i betragtning. Den kan også gennemskue, hvor sulten du er, samt indregne en lang række faktorer. En af de allerkraftigste indikatorer for, hvad der skal prioriteres højt på listen, er, om du har vist interesse for lignende retter på menuen førhen. Går vi væk fra metaforen, er interaktioner (likes, delinger og kommentarer) særdeles kraftige indikatorer for din interesse.

Listen ender til sidst med at være det, der på facebooksprog hedder et newsfeed. Listen bliver hele tiden automatisk genereret, mens du scroller.

Kilde: Facebook

Vis mere