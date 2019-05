Fries Before Guys har skrevet en bog om deres ungdomsskam: »Det var utænkeligt at tage til fest uden at være glat. Tænk, hvis jeg skulle have finger af en fyr«

Min første kur gik jeg på i 11-årsalderen. Jeg havde været ude at gøre rent hos mine bedsteforældre, og min bedstefar fotograferede mig gennem vinduet. Fotoet blev fremkaldt. Da jeg så billedet, frøs mit blod til is. Jeg så mig selv udefra, sådan som jeg forestillede mig, at andre mennesker så mig. På fotoet stod jeg bøjet hen over vindueskarmen. Jeg så min dobbelthage i profil, og min top, der var kravlet op, blottede en blød mave. Hvem kunne synes, at jeg var pæn? Jeg lignede overhovedet ikke nogen af de andre piger. Jeg var grim og tyk og deform med tobleronepatter og hår under armene og med blod løbende ud fra mit underliv.

Fortællingen herover er et af Josephine Kuhns barndomsminder. Allerede som 11-årig udviklede hun en spiseforstyrrelse. Og den endte med at forpeste en stor del af hendes teenageår.

I dag er hun 25 år og sidder over for sin 27-årige veninde Nanna Hovgaard i en lille lejlighed i Aalborg. To store mikrofoner fylder spisebordspladsen, som er kvindernes lille lydstudie midt i stuen. Tilsammen udgør de podcastduoen Fries Before Guys. Hver uge sender de samtaleafsnit om alt fra kropsbehåring og frygten for at prutte foran sin kæreste til mere alvorlige emner som overgreb og spiseforstyrrelser.

Og der er ikke bare tale om en helt almindelig samtale mellem to veninder. I dag har podcasten knap fire millioner downloads, og i tre år har lytterne kunnet blive en del af de to kvinders univers, der zoomer helt ind på, hvordan det er at være ung kvinde i tyverne.

»Når vi fortæller vores mest personlige historier, kan andre unge kvinder spejle sig i dem. Det centrale er jo ikke, at vi skal stille os frem, men at vise, at der sker en aftabuisering, hvis man taler højt om sin skam. Vi vil gerne være dem, der tager luften ud af ballonen, så vi kan få et fælles sprog sammen«, siger Josephine Kuhn.

Nu er deres første bog ’En som os’ udkommet. De kalder den en antisammenligningsbog. Her vil de sprænge endnu flere tabuer hos unge kvinder, og bogens fire dele dykker ned i seksualitet, angst, fællesskab og følelsen af at være forkert.

Nanna fortæller: Som 11-12-årig spillede jeg rigtig meget Mujaffa. Det var et bilspil på DR’s hjemmeside, hvor man designede sin egen BMW, og så kørte man rundt og samlede damer op. I spillet kunne man købe et kamera, hvor man kunne fotografere Mujaffa og ’damen’ i alle mulige sexstillinger. Jeg var enormt god i Mujaffa, fordi jeg spillede, når jeg onanerede. Min yndlingsstilling kaldte jeg ’elefantstillingen’, fordi Mujaffa slikkede fisse på en pige, samtidig med at hendes ben lå rundt om hans hoved som elefantører. Fra bogen ’En som os’

»Vi vil gerne vise, at kvinder også kan være megaliderlige. Det var der ingen, der talte om, da vi var unge. Der mangler et ærligt rum, som unge kvinder kan spejle sig i, så de kan forstå, at deres følelser ikke er forkerte eller skamfulde«, siger Nanna Hovgaard.

I 2008 startede de i samme klasse i 1.g på Aalborghus Gymnasium i Aalborg. De blev veninder, da Nanna betroede Josephine, at hun engang havde fået ti orgasmer på én dag ved at onanere. Kvinders onanilyst var ellers ikke noget, man talte højt om, og derfor opdagede de hurtigt, at de delte et behov for sætte ord på deres seksualitet.

»Der var ingen, der talte om kvinders sexlyst. Da vi var teenagere, talte vi kun om sex som noget, man gjorde for at tilfredsstille en mand: Fik du ham til at komme? Syntes han, at du gav et godt blowjob? Den, der fik respekt, var den, der var bedst til at sutte pik. I biologitimerne talte vi også kun om ’penetrerende sex’. Men hvorfor kalder man det egentlig ikke omsluttende sex? Det var fandeme altid hokuspokus, diller i fokus«, siger Josephine Kuhn.

Både Josephine og Nanna husker deres gymnasietid som en tid, hvor de følte sig forkerte. De var forkerte, hvis de ikke havde haft sex, og forkerte, hvis de havde for meget. De var også forkerte, hvis de ikke var tynde nok. Det var en tid, hvor Nanna døjede meget med angst, og Josephine udviklede sin slemme spiseforstyrrelse. Men ingen af dem turde tale særlig åbent om deres følelser. Gymnasiet var en kampplads, og det gjaldt om at opretholde sit image.

Det private er politisk

Noget tyder på, at Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn ikke er de eneste med de tanker. I løbet af deres tre år som podcastværter, har de skabt et fællesskab med flere tusind unge danske kvinder, og hver uge har afsnittene over 50.000 downloads.

Og selv om mikrofonerne i lejligheden er slukket, taler de to kvinder meget som i podcasten. De griner og holder kunstpauser, tygger på ordene og giver plads til hinanden. Hvis de er enige, efterfølger de hinandens sætninger med et »I can relate«. Selv kalder de deres venskab for en ’venneforelskelse’.

Det er i samtalen og i hinanden, at de føler sig mest sikre. For selv om en af dem har haft angst eller har haft en dårlig dag, kan de stadig godt indspille et humoristisk afsnit. Så har de hinanden at støtte sig til.

Men i bogen har de for første gang skullet stå hver for sig og fortælle deres egne historier, uden at den anden står klar til at gribe. Først og fremmest håber de, at unge piger vil kunne spejle sig i deres følelser, men de har også haft et personligt behov for at dykke ned i dele af deres ungdom og udforske, hvorfor de brugte så meget tid på at føle sig forkerte.

Hvorfor er det så vigtigt at dele ud af de inderste dele af privatlivet?

»Det bliver ofte romantiseret at være et privat menneske. Man skal helst ikke give for meget ved dørene. Hvis en skuespiller eller en forfatter kun vil tale om sin kunst frem for sit privatliv, bliver han eller hun jo ekstra interessant og mystisk. Så nogle gange har jeg spurgt mig selv, hvad jeg egentlig har gang i, når jeg hele tiden udleverer mig selv«, siger Josephine Kuhn.

»Men hvorfor skal vi egentlig alle sammen have noget, der er helligt for andre? Vi vil gerne helt tilbage til at sige, at det private også er politisk. Vores personlige historier, følelser og erfaringer har en legitimitet, og det fortjener at blive sagt højt«.

Nanna Hovgaard nikker og bryder ind:

»Og der er ikke noget i vejen med at være en person, der tager plads og deler ud af sig selv. Jeg vil i hvert fald gerne være en, der er for meget, hvis det kan repræsentere en større frigørelse af, at det er helt normalt at have lyst til at udforske sig selv som kvinde. For vi er jo langtfra frigjorte i Danmark. Vi vil gerne sætte ord på vores egen ungdoms sexskam for at vise, at der faktisk er et eksisterende problem i samfundet, som langtfra er løst endnu«, siger hun.

Josephine fortæller: Det var ikke kvindeligt at have kropsbehåring (selvfølgelig med undtagelse af på hovedet, hvor håret gerne skulle være langt, og at have øjenbryn, der skulle plukkes, og lange vipper, der skulle mascara på). Kvindelighed var så meget forskelligt, som jeg blev nødt til at forholde mig til. Det var en fast rutine inden fester, at alle hår på kroppen blev fjernet. Så jeg stod som 13-årig inden et halbal med barberskum helt op i røvhullet og forsøgte at blive glat. Det var utænkeligt at tage til fest uden at være glat. Tænk, hvis jeg skulle have finger af en fyr. Fra bogen ’En som os’

I dag er Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn kede af, at de blev eksponeret for utallige damebladsguides og Gilette-reklamer, der hylder ideen om en lækker og glatbarberet krop. Josephine Kuhn husker første gang, hun så en svensk blogger, der havde fået en ’feministisk awakening’ og stolt viste sine hår under armene frem. Fy for fanden, tænkte hun. Hvor var det dog ulækkert.

»Jeg hører tit kvinder sige, at de barberer sig for deres egen skyld, fordi det er sådan, de føler sig bedst tilpas. Og så tænker jeg med det samme: Hvorfor føler du dig bedst tilpas sådan? Det er jo, fordi samfundet har hyldet den renskurede og glatbarberede kvinde«, siger Nanna Hovgaard.

»Det er jo netop her, problemet ligger. Vi går rundt og bekræfter hinanden i de samme gamle ideer om, hvordan en kvinde skal være og se ud. Når vi skulle have taget et nyt profilbillede til Arto, stod vi og sagde: »Ej, tag den her kjole på. Der ser du tyndest ud«, siger Josephine Kuhn.

»I nogle af mine facebooksamtaler med Jose fra gymnasiet, skriver jeg: »Ej, hvor er det flot gået og viljestærkt, at du har tabt dig så meget«. I dag ser jeg på ordene og tænker: Hvor fanden kom det fra? Tænk, at jeg roste min veninde, der tydeligvis havde en spiseforstyrrelse«, siger Nanna Hovgaard.

Selv om de har et fælles projekt om at få kvinder til at have det bedre med sig selv, sidder der stadig rester af teenagepigernes ’forkerthedsfølelser’ inden i dem. Nogle gange kommer de gamle tanker snigende og hvisker: »Jeg burde træne mere, så jeg bliver tynd og smuk« eller »Jeg skal ikke fylde så meget, så kan drengene bedre lide mig«.

»Op til vores bogudgivelse har jeg haft angst for, at folk omkring mig bare synes, at jeg er en fuldstændig skamløs og liderlig kvinde, der er optaget af mine egne problemer«, siger Josephine Kuhn, og Nanna Hovgaard nikker og tilføjer:

»Den skam går vi begge to stadig rundt med, og det er jo, fordi den er indlejret i samfundet. Den kommer af bestemte forestillinger om, hvordan kvinder skal tænke og se ud«

Nanna fortæller: Jeg prøver at italesætte over for mine nærmeste, at det her er et vilkår i mit liv. For jeg bliver så ofte ramt af dårlig samvittighed over, at min energi er så skrøbelig. En dårlig nattesøvn, en ubehagelig samtale, en fyldt bus eller et grimt minde kan sætte angsten i gang. Angst er en måde, jeg som menneske er til stede i verden på. Det er sjældent, at jeg kan kontrollere den. Den er min hjerne, min mave, mine hænder og min fucking lilletå. Fra bogen ’En som os’

To med angst

I bogen fortæller Josephine Kuhn om at miste sin roomie til selvmord på et udvekslingsophold, og Nanna Hovgaard fortæller om forældrenes skilsmisse, der satte smertefulde præg på hendes barndom. Begge kvinder har døjet med angst hele livet uden at kunne forstå den magt, den havde over deres liv.

Sammen har de prøvet at finde et fælles sprog til at sætte ord på de irrationelle tanker, de begge får, når de har angst. De prøver at bruge humor til at få angsten til at virke mindre altoverskyggende. Hvis en af dem har et angstanfald, kalder de det at ’ride på angstens hest’. De kalder også hinanden for deres ’antiangst’.

For Nanna Hovgaard har det været svært at bringe minderne fra forældrenes skilsmisse frem i lyset igen.

»Der ligger så mange traumatiske følelser inden i mig, som er forbundet med dengang. Mange siger jo til mig, at jeg burde være kommet over det. At over 50 procent af alle par bliver skilt, så mine følelser er jo ikke noget særligt. Men det er jo noget særligt for mig. Det har skabt hele den måde, jeg møder verden på«, siger Nanna Hovgaard.

»Men jeg er enormt bange for, at folk vil synes, at jeg er latterlig. At det hele bare er ligegyldige minder. Det handler jo om frygten for, at en eller anden anmelder skal skrive, at hele bogens skilsmissedel er åndssvag og banal. At de spørger: Hvad kommer det overhovedet os ved, hvordan du har det?«.

Josephine Kuhn nikker og sætter et stykke snus op under overlæben. Udenfor kæderyger hun, men i den lille lejlighed nøjes hun med et stykke snus en gang imellem.

»Når jeg har angst, er min værste frygt, at vi vil blive set som de banale onanipiger, der tror, at de har fat i den lange ende. At folk tænker, hvem fanden tror de egentlig, at de er?«.

»Men menneskers problemer er jo ofte banale.Vi tror, at mennesker har lettere ved at forholde sig til de nære, fordi mange problemer ude i verden er svære at relatere sig til. Derfor vil vi gerne slå et slag for, at de personlige fortællinger også er vigtige«.

Nanna Hovgaard rynker panden og siger:

»Jeg har ofte fået at vide, at jeg tænkte for meget, og at mit sind var for mørkt. Men vi vil gerne give liv til, at det er okay at man tænker over ens egne problemer. Vi synes ikke, at der findes noget, der hedder overtænkning«.